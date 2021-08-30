Dolce & Gabbana влаштували розкішний показ у самому серці Венеції (фото, відео)

На захід зібралися близько 400 гостей — знаменитості зі світовим ім'ям і дуже заможні клієнти бренду.

У Венеції на площі Сан-Марко відбувся показ нової колекції кутюрної лінії Dolce & Gabbana — Alta Moda, який зібрав у серці міста близько 400 світових знаменитостей і дуже заможних клієнтів, пише Vogue.

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Італійський бренд став першим, хто провів показ на знаменитій площі. Доменіко Дольче і Стефано Габбана зробили все, щоб шоу вийшло таким, що запам'ятовується і залишалося на слуху як одне з найяскравіших подій сезону.

Перед показом актриса Дженніфер Хадсон у золотій сукні заспівала арію Nessum Dorma з опери "Турандот". Арета Франклін, яку зображувала актриса, також виконала цю пісню італійською мовою в 1998 році, замінивши Лучано Паваротті.

[ + – ] Дженніфер Хадсон у золотій сукні заспівала арію Nessum Dorma з опери "Турандот"

Потім гостей і моделей на гондолах доставили на пірс servizio поруч з Палацом дожів, де відбувся 20-хвилинний захід, що представляє із себе мікс з робіт Федеріко Феліні і карнавал.

Подивитися на колекцію прибули такі знаменитості першої величини як Шерон Стоун, Дженніфер Лопес, Шон Комбс, Доджа Кет, Кріс Дженнер, Кортні Кардаш'ян, Сіара, Моніка Беллуччі, Крістіан Бейл, Хелен Міррен, Зої Салдана, Він Дізель, Кітті Спенсер і багато інших.

[ + – ] Він Дізель — гість показу Фото: Getty Images [ + – ] Хелен Міррен пливе на площу Сан-Марко Фото: Getty Images

Причому більшість присутніх вибрали для заходу наряди від Dolce & Gabbana. Чого, наприклад, коштував тільки образ Дженніфер Лопес, з ніг до голови одягненої в кращі речі бренду.

[ + – ] Дженніфер Лопес викликала фурор появою на показі

Гайді Клум теж була присутня на заході і з гордістю демонструвала всім свою дочку-модель.

[ + – ] Гайді Клум і Лені Клум

Що ж стосується власне колекції Alta Moda, то вона була даниною Венеції. Колірна палітра заснована на насичених тонах венеційського посуду, блакиті лагуни, мозаїці і декоративних елементах історичних будівель міста. Під час візитів сюди дизайнери також зазначили, як вечірнє світло забарвлює його в незліченні відтінки, що стало ще одним джерелом натхнення.

Купол базиліки Сан-Марко був переосмислений у вигляді величезних рукавів на куртці болеро, а канали та гондоли Венеції, а також знамениті визначні пам'ятки, такі як шпиль Сан-Джорджо Маджоре, були відтворені блискітками на довгих стриманих сукнях.

Більш короткі сукні імітували форму перевернутих венеційських масок, з приталеними ліфами і пишними спідницями. Вони були покриті крихітними скляними квіточками, немов люстри, які м'яко дзвеніли при русі моделей.

Піджаки оверсайз служили сукнями і були прикрашені хитромудрою вишивкою, а плечі були оповиті об'ємними квітами. Атлас використовувався, щоб відобразити рух води в лагуні, а плащ завдовжки до підлоги з леопардовим принтом поєднувався зі сліпучою венеціанською карнавальною маскою, щоб надати фірмовому стилю відчуття свіжості.

Колекція була представлена ​​на довгому червоному подіумі, а моделі йшли під звуки Four Seasons композитора Антоніо Вівальді на фоні справжніх грозових хмар і веселки.

[ + – ] Показ нової колекції Dolce & Gabbana — Alta Moda

Перед цим шоу Габанна і Дольче сказали, що вони планують створити більш молоду сторону Alta Moda, "тому що всі думають, що мода для людей літнього віку, але так повинно бути". Це знайшло відображення в панковому стилі і кастингу, який включав у себе секстет нащадків знаменитостей, до складу яких увійшли Чанс, Джессі Джеймс і Д'Ліла Стар (дочки Шона Комбса), Діва (дочка Моніки Беллуччі), Еммелін (дочка Крістіана Бейла) і Лені (дочка Гайді Клум). У результаті колекція вийшла дійсно більш молодіжною, але не втратила італійського класичного шику.

[ + – ] Лені Клум Фото: Getty Images [ + – ] Діва Кассель

За словами Дольче, після 18 місяців ізоляції, викликаної пандемією, ця нова колекція представляє собою "відродження Alta Moda".

Після показу гості шоу вирушили на святкову вечерю, кадрами якої щедро ділилися в себе на сторінках. Так, російський артист Філіп Кіркоров опублікував знімок, де позує поруч з Дженніфер Лопес.