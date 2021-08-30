Dolce & Gabbana устроили роскошный показ в самом сердце Венеции (фото, видео)

На мероприятие собрались около 400 гостей – знаменитости с мировым именем и очень состоятельные клиенты бренда.

В Венеции на площади Сан-Марко состоялся показ новой коллекции кутюрной линии Dolce&Gabbana – Alta Moda, который собрал в сердце города около 400 мировых знаменитостей и очень состоятельных клиентов, пишет Vogue.

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Итальянский бренд стал первым, кто провел показ на знаменитой площади. Доменико Дольче и Стефано Габбана сделали все, чтобы шоу вышло запоминающимся и оставалось на слуху как одно из самых ярких событий сезона.

Перед показом актриса Дженнифер Хадсон в золотом платье спела арию Nessum Dorma из оперы "Турандот". Арета Франклин, которую изображала актриса, также исполнила эту песню на итальянском языке в 1998 году, заменив Лучано Паваротти.

[ + – ] Дженнифер Хадсон в золотом платье спела арию Nessum Dorma из оперы "Турандот"

Затем гостей и моделей на гондолах доставили на пирс servizio рядом с Дворцом дожей, где состоялось 20-минутное представление, представляющее себе микс из работ Федерико Фелинни и буйство карнавала.

Посмотреть на коллекцию прибыли такие знаменитости первой величины как Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес, Шон Комбс, Доджа Кэт, Крис Дженнер, Кортни Кардашьян, Сиара, Моника Беллуччи, Кристиан Бейл, Хелен Миррен, Зои Салдана, Вин Дизель, Китти Спенсер и многие другие.

[ + – ] Вин Дизель – гость показа Фото: Getty Images [ + – ] Хелен Миррен плывет на площадь Сан-Марко Фото: Getty Images

Причем большинство присутствующих выбрали для мероприятия наряды от Dolce&Gabbana. Чего, например, стоил только образ Дженнифер Лопес, с ног до головы одетой в лучшие вещи бренда.

[ + – ] Дженнифер Лопес произвела фурор появлением на показе

Хайди Клум тоже присутствовала на мероприятии и с гордостью демонстрировала всем свою дочь-модель.

[ + – ] Хайди Клум и Лени Клум

Что же касается собственно коллекции Alta Moda, то она была данью Венеции. Цветовая палитра основана на насыщенных тонах венецианской посуды, синеве лагуны, мозаике и декоративных элементах исторических зданий города. Во время визитов сюда дизайнеры также отметили, как вечерний свет окрашивает его в бесчисленные оттенки, что стало еще одним источником вдохновения.

Купол базилики Сан-Марко был переосмыслен в виде огромных рукавов на куртке болеро, а каналы и гондолы Венеции, а также знаменитые достопримечательности, такие как шпиль Сан-Джорджо Маджоре, были воспроизведены блестками на длинных струящихся платьях.

Более короткие платья имитировали форму перевернутых венецианских масок, с приталенными лифами и пышными юбками. Они были покрыты крошечными стеклянными цветочками, словно люстры, которые мягко звенели при движении моделей.

Пиджаки оверсайз служили платьями и были украшены замысловатой вышивкой, а плечи были окутаны объемными цветами. Атлас использовался, чтобы запечатлеть движение воды в лагуне, а плащ длиной до пола с леопардовым принтом сочетался с ослепительной венецианской карнавальной маской, чтобы придать фирменному стилю ощущение свежести.

Коллекция была представлена ​​на длинном красном подиуме, а модели шли под звуки Four Seasons композитора Антонио Вивальди на фоне настоящих грозовых облаков и радуги.

[ + – ] Показ новой коллекции Dolce&Gabbana – Alta Moda

Перед этим шоу Габанна и Дольче сказали, что они планируют создать более молодую сторону Alta Moda, "потому что все думают, что мода для стариков, но так должно быть". Это нашло отражение в панковом стиле и кастинге, который включал в себя секстет отпрысков знаменитостей, в состав которых вошли Чанс, Джесси Джеймс и Д'Лила Стар (дочери Шона Комбса), Дева (дочь Моники Беллуччи), Эммелин (дочь Кристиана Бэйла) и Лени (дочь Хайди Клум). В итоге коллекция получилась действительно более молодежной, но не утратившей итальянского классического шика.

[ + – ] Лени Клум Фото: Getty Images [ + – ] Дева Кассель

По словам Дольче, после 18 месяцев изоляции, вызванной пандемией, эта новая коллекция представляет собой "возрождение Alta Moda".

После показа гости шоу отправились на праздничный ужин, кадрами которого щедро делились у себя на страницах. Так, российский артист Филипп Киркоров опубликовал снимок, где позирует рядом с Дженнифер Лопес.