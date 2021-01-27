16-летняя дочь супермодели Хайди Клум пошла по стопам матери (фото, видео)

До недавнего времени модель держала дочь подальше от посторонних глаз, переживая за ее безопасность.

Дочь 47-летней немецкой супермодели Хайди Клум Хелен заявила о себе как о начинающей звезде фэшн-индустрии.

Девушка вместе с матерью появилась на обложке январского номера немецкого Vogue, а затем с головой окунулась в посыпавшиеся предложения. Лени, как называют ее близкие, уже снялась в первой сольной фотосессии и продефилировала по подиуму.

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Фотографиями со съемок она активно делится в социальной сети Instagram. Аккаунт она завела менее года назад, и до недавнего времени там не было снимков, где она демонстрирует лицо. Первое такое фото, та самая обложка журнала с мамой, появилась полтора месяца назад. С тех пор лени опубликовала еще несколько кадров, на одном из которых не побоялась продемонстрировать проблемную кожу.

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Отметим, что сама Хайди Клум до 16 лет всячески скрывала дочь и других детей от посторонних глаз, опасаясь за их безопасность. Даже на снимках папарацци лица отпрысков модели были запикселены.

"Если в этом возрасте разрешено водить автомобиль, то можно и профиль в Instagram завести, и лицо показать", – прокомментировала супермодель появление своей дочери в соцсетях и на страницах глянца.

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Лени мечтала о модельной карьере давно и еще в 12-13 лет, когда начала получать первые предложения от брендов, хотела их принять. Однако ее мать решила, что ребенок должен подрасти, чтобы выйти на подиум.

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Теперь девушке ничто не мешает реализовать свой потенциал. От матери ей досталась точеная фигура, правильные черты лица и светлые волосы. А вот большие и выразительные глаза – подарок отца, итальянского миллионера Флавио Бриаторе, с которым у Хайди был роман.

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Напомним, в прошлом году Хайди Клум обратилась в суд с просьбой о срочном рассмотрении, в котором утверждает, что ее бывший супруг Сил не желает, чтобы их общие дети сопровождали мать в Европу. По словам модели, он опасается Сovid-19. Хайди собиралась взять детей с собой в Германию, где принимала участие в съемках шоу "Топ-модель по-американски".