16-летняя дочь супермодели Хайди Клум пошла по стопам матери (фото, видео)
До недавнего времени модель держала дочь подальше от посторонних глаз, переживая за ее безопасность.
Дочь 47-летней немецкой супермодели Хайди Клум Хелен заявила о себе как о начинающей звезде фэшн-индустрии.
Девушка вместе с матерью появилась на обложке январского номера немецкого Vogue, а затем с головой окунулась в посыпавшиеся предложения. Лени, как называют ее близкие, уже снялась в первой сольной фотосессии и продефилировала по подиуму.
Фотографиями со съемок она активно делится в социальной сети Instagram. Аккаунт она завела менее года назад, и до недавнего времени там не было снимков, где она демонстрирует лицо. Первое такое фото, та самая обложка журнала с мамой, появилась полтора месяца назад. С тех пор лени опубликовала еще несколько кадров, на одном из которых не побоялась продемонстрировать проблемную кожу.
Отметим, что сама Хайди Клум до 16 лет всячески скрывала дочь и других детей от посторонних глаз, опасаясь за их безопасность. Даже на снимках папарацци лица отпрысков модели были запикселены.
"Если в этом возрасте разрешено водить автомобиль, то можно и профиль в Instagram завести, и лицо показать", – прокомментировала супермодель появление своей дочери в соцсетях и на страницах глянца.
Лени мечтала о модельной карьере давно и еще в 12-13 лет, когда начала получать первые предложения от брендов, хотела их принять. Однако ее мать решила, что ребенок должен подрасти, чтобы выйти на подиум.
Теперь девушке ничто не мешает реализовать свой потенциал. От матери ей досталась точеная фигура, правильные черты лица и светлые волосы. А вот большие и выразительные глаза – подарок отца, итальянского миллионера Флавио Бриаторе, с которым у Хайди был роман.
Напомним, в прошлом году Хайди Клум обратилась в суд с просьбой о срочном рассмотрении, в котором утверждает, что ее бывший супруг Сил не желает, чтобы их общие дети сопровождали мать в Европу. По словам модели, он опасается Сovid-19. Хайди собиралась взять детей с собой в Германию, где принимала участие в съемках шоу "Топ-модель по-американски".