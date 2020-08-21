Бывший супруг Хайди Клум запрещает ей вывозить детей

Известная модель Хайди Клум обратилась в суд с просьбой о срочном рассмотрении, в котором утверждает, что ее бывший супруг Сил не желает, чтобы их общие дети сопровождали мать в Европу. По словам модели, он опасается covid-19. Хайди собиралась взять детей с собой в Германию, где она будет принимать участие в съемках шоу "Топ-модель по-американски".

Бывшие супруги воспитывают четверых детей: 16-летнюю Хелен (певец не является ее родным отцом, однако удочерил ее почти сразу после рождения), 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летнюю Лу.

В заявлении утверждается, что Хайди Клум и Сил разделяют опеку поровну, однако дети большую часть времени проводят со своей матерью, проживая с ней.