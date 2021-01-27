16-річна дочка супермоделі Гайді Клум пішла стопами матері (фото, відео)
До недавнього часу модель тримала дочку подалі від сторонніх очей, переживаючи за її безпеку.
Дочка 47-річної німецької супермоделі Гайді Клум Хелен заявила про себе як про зірку-початківця фешн-індустрії.
Дівчина разом з матір'ю з'явилася на обкладинці січневого номера німецького Vogue, а потім з головою поринула в пропозиції, що посипалися на неї. Лені, як називають її близькі, вже знялася в першій сольній фотосесії і продефілювала по подіуму.
Фотографіями зі зйомок вона активно ділиться в соціальній мережі Instagram. Акаунт вона завела менше року тому, і до недавнього часу там не було знімків, де вона демонструє особисто. Перше таке фото, та сама обкладинка журналу з мамою, з'явилося півтора місяці тому. З тих пір Лені опублікувала ще кілька кадрів, на одному з яких не побоялася продемонструвати проблемну шкіру.
Зазначимо, що сама Гайді Клум до 16 років всіляко приховувала дочку й інших дітей від сторонніх очей, побоюючись за їхню безпеку. Навіть на знімках папараці нащадки моделі були запікселені.
"Якщо в цьому віці дозволено водити автомобіль, то можна і профіль в Instagram завести, і обличчя показати", — прокоментувала супермодель появу своєї дочки в соцмережах і на сторінках глянцю.
Лені мріяла про модельну кар'єру давно і ще в 12-13 років, коли почала отримувати перші пропозиції від брендів, хотіла їх прийняти. Однак її мати вирішила, що дитина повинна підрости, щоб вийти на подіум.
Наразі дівчині ніщо не заважає реалізувати свій потенціал. Від матері їй дісталася виточена постать, правильні риси обличчя і світле волосся. А ось великі і виразні очі — подарунок батька, італійського мільйонера Флавіо Бріаторе, з яким у Гайді був роман.
Нагадаємо: у минулому році Гайді Клум звернулася до суду з проханням про терміновий розгляд, у якому стверджує, що її колишній чоловік Сіл не бажає, щоб їхні спільні діти супроводжували мати в Європу. За словами моделі, він побоюється Сovid-19. Гайді збиралася взяти дітей із собою в Німеччину, де брала участь у зйомках шоу "Топ-модель по-американськи".