16-річна дочка супермоделі Гайді Клум пішла стопами матері (фото, відео)

До недавнього часу модель тримала дочку подалі від сторонніх очей, переживаючи за її безпеку.

Дочка 47-річної німецької супермоделі Гайді Клум Хелен заявила про себе як про зірку-початківця фешн-індустрії.

Дівчина разом з матір'ю з'явилася на обкладинці січневого номера німецького Vogue, а потім з головою поринула в пропозиції, що посипалися на неї. Лені, як називають її близькі, вже знялася в першій сольній фотосесії і продефілювала по подіуму.

[ + – ]

Фотографіями зі зйомок вона активно ділиться в соціальній мережі Instagram. Акаунт вона завела менше року тому, і до недавнього часу там не було знімків, де вона демонструє особисто. Перше таке фото, та сама обкладинка журналу з мамою, з'явилося півтора місяці тому. З тих пір Лені опублікувала ще кілька кадрів, на одному з яких не побоялася продемонструвати проблемну шкіру.

[ + – ]

Зазначимо, що сама Гайді Клум до 16 років всіляко приховувала дочку й інших дітей від сторонніх очей, побоюючись за їхню безпеку. Навіть на знімках папараці нащадки моделі були запікселені.

"Якщо в цьому віці дозволено водити автомобіль, то можна і профіль в Instagram завести, і обличчя показати", — прокоментувала супермодель появу своєї дочки в соцмережах і на сторінках глянцю.

[ + – ]

Лені мріяла про модельну кар'єру давно і ще в 12-13 років, коли почала отримувати перші пропозиції від брендів, хотіла їх прийняти. Однак її мати вирішила, що дитина повинна підрости, щоб вийти на подіум.

[ + – ]

[ + – ]

[ + – ]

Наразі дівчині ніщо не заважає реалізувати свій потенціал. Від матері їй дісталася виточена постать, правильні риси обличчя і світле волосся. А ось великі і виразні очі — подарунок батька, італійського мільйонера Флавіо Бріаторе, з яким у Гайді був роман.

[ + – ]

Нагадаємо: у минулому році Гайді Клум звернулася до суду з проханням про терміновий розгляд, у якому стверджує, що її колишній чоловік Сіл не бажає, щоб їхні спільні діти супроводжували мати в Європу. За словами моделі, він побоюється Сovid-19. Гайді збиралася взяти дітей із собою в Німеччину, де брала участь у зйомках шоу "Топ-модель по-американськи".