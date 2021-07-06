Дева Кассель и Моника Беллуччи вместе появились на обложке журнала Vogue

Итальянский Vogue представил обложку нового номера, главными героинями которого стали 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева

Vogue Italia представил два варианта обложки следующего номера издания, для которого снимались знаменитая модель и актриса Моника Беллуччи и ее дочь Дева Кассель. Также в новой номере выйдет интервью с матерью и дочерью.

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Это первая совместная обложка звездных матери и дочери — ее автором выступил фотограф Паоло Роверси, который уже написал, что, фотографируя Деву и Монику испытал сильные эмоции.

[ + – ] Моника Беллуччи и Дева Кассель

"Преклонение перед чистой красотой, как когда я снимал Наталью Водянову и Кейт Мосс", — признался фотограф. Он также отметил, что хотел снимать Деву с того момента, как Моника показала ему снимки дочери на своем мобильном несколько лет назад. "Она казалась мечтательной и загадочной", — рассказал Роверси.

В беседе с журналистом Рафаэлем Паницца, Моника рассказала, что это Дева захотела сфотографироваться для обложки вместе с матерью.

[ + – ] Все фото: Vogue Italia

"Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: "Потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе. Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это произошло снова", — призналась Беллуччи, вспомнив о своей знаменитой фотосессии, когда она позировала на седьмом месяце беременности.

[ + – ] Беременная Моника Беллуччи в фотосессии для Vogue

В интервью модель и актриса рассказала, что у них с Девой нет разногласий, потому что она прекрасно понимает своих дочерей.

"Я заботливая мать и стараюсь принимать Деву такой, как она есть. Она самостоятельная и свободная молодая девушка. С 13 лет она сама летает на самолетах и говорит на пяти языках. Вы видели ее взгляд? Она ничего не боится", — отметила Моника.

А в журнале уже отметили, что снимки символичны: на них Беллуччи отходит в сторону, чтобы уступить дорогу своей дочери. "Это не то, что мы часто видим", — сообщили в Vogue Italia.

Напомним, недавно Дева продолжила сотрудничество с Dolce & Gabbana и приняла участие в съемках нового рекламного ролика бренда в Портофино, Италия.