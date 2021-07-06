Діва Кассель і Моніка Беллуччі разом з'явилися на обкладинці журналу Vogue

Італійський Vogue представив обкладинку нового номеру, головними героїнями якого стали 56-річна Моніка Беллуччі та її 16-річна донька Діва

Vogue Italia представив два варіанти обкладинки наступного номеру видання, для якого знімалися знаменита модель і актриса Моніка Беллуччі та її донька Діва Кассель. Також у новому номері вийде інтервʼю з матірʼю і дочкою.

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Це перша спільна обкладинка зіркових матері і дочки — її автором став фотограф Паоло Роверсі, який уже написав, що, фотографуючи Діву і Моніку, випробував сильні емоції.

[ + – ] Моніка Беллуччі і Діва Кассель

"Схиляння перед чистою красою, як коли я знімав Наталію Водянову і Кейт Мосс", — зізнався фотограф. Він також зазначив, що хотів знімати Діву з того моменту, як Моніка показала йому знімки дочки на своєму мобільному кілька років тому. "Вона здавалася мрійливою і загадковою", — розповів Роверсі.

У бесіді з журналістом Рафаелем Паніцца, Моніка розповіла, що це Діва захотіла сфотографуватися для обкладинки разом з матірʼю.

[ + – ] Усі фото: Vogue Italia

"Я запитала дочку, чому вона хоче, щоб ми знялися разом. Вона дала мені чудову відповідь: "Тому що в останнє, коли ми знімалися разом, я ще була у твоєму животі. Тепер, коли я пускаюсь у самостійне плавання, я хочу, щоб це сталося знову", — зізналася Беллуччі, згадавши про свою знамениту фотосесію, коли вона позувала на сьомому місяці вагітності.

[ + – ] Вагітна Моніка Беллуччі у фотосесії для Vogue

В інтервʼю модель і актриса розповіла, що в них з Дівою немає розбіжностей, тому що вона прекрасно розуміє своїх дочок.

"Я турботлива мати і намагаюся приймати Діву такою, як вона є. Вона самостійна і вільна молода дівчина. З 13 років вона сама літає на літаках і розмовляє пʼятьма мовами. Ви бачили її погляд? Вона нічого не боїться", — зазначила Моніка.

А в журналі вже зазначили, що знімки символічні: на них Беллуччі відходить у сторону, щоб дати дорогу своїй дочці. "Це не те, що ми часто бачимо", — повідомили у Vogue Italia.

Нагадаємо, нещодавно Діва продовжила співпрацю з Dolce & Gabbana і взяла участь у зйомках нового рекламного ролика бренду в Портофіно, Італія.