Дочка Моніки Белуччі знялася в новій рекламі аромату Dolce & Gabbana

Дівчина поділилася фотографіями зі зйомок на своїй сторінці в соцмережі.

16-річна дочка Моніки Белуччі та Венсана Касселя, Діва, була помічена в зйомках нової реклами аромату Dolce Rose від Dolce & Gabbana, обличчям якого дівчина є.

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На сторінці в соцмережі моделі зʼявилися фото зі зйомок, і на них можна побачити, як буде виглядати Діва в новому ролику. На ній було бузково-квіткове легке плаття з оборками, що нагадує відтінком те, у якому її мати зʼявилася на церемонії вручення нагороди Womenʼs World Awards у 2009 році.

Образ дівчини доповнювали пара яскравих різнокольорових сережок у формі краплі, які доходили до її плечей, а також сандалі D & G.

Волосся спадало дівчині на плечі і було скручене у витончені локони. Макіяж Діви був акцентований на очі: візажистка підкреслила їх чорною підводкою і нанесла на обличчя легкий румʼянець, а також матову яскраву помаду на губи.

Перший відеоролик з Дівою, що рекламує Dolce Rose, вийшов у лютому. У рекламі видно, як вона кружляє по полях квітів, збирає троянди і переглядає мальовничі листівки, перш ніж пірнути з човна в Лігурійське море.

[ + – ] Діва Кассель у рекламі аромату Dolce Rose

Модель, яка подає надії, розмістила відео разом із серією професійних зображень з кампанії, які також були опубліковані на сайті.

Нагадаємо, на початку цього року Діва зʼявилася на обкладинці і сторінках журналу Elle France в образі актриси зі старих італійських фільмів. Знімки, зроблені відомим італійським фотографом Стефано Галуззі, розкрили в юній моделі і її акторську майстерність. Дівчина з легкістю перевтілилася в зірку кіно минулого століття, примірявши елегантні вінтажні образи.