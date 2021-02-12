Дочка Моніки Белуччі приміряла вінтажні образи в новій фотосесії

Дівчина прикрасила сторінки журналу Elle вдруге за півроку

16-річна дочка Моніки Белуччі та Венсана Касселя Діва з'явилася на обкладинці і сторінках журналу Elle France в образі акторки зі старих італійських фільмів. Кадри з фотосесії опубліковані на її сторінці в Instagram.

Фото: Instagram/Deva Cassel

Знімки, зроблені відомим італійським фотографом Стефано Галуззі, розкрили в юній моделі і її акторську майстерність. Дівчина з легкістю перевтілилася в зірку кіно минулого століття, примірявши елегантні вінтажні образи.

Дочка знаменитих акторів, яка взяла від своїх батьків усе найкраще, співпрацює з модельним агентством Karin Models. Вона вже знімалася для рекламної кампанії ювелірного бренду Cartier, амбасадором якого з 1997 року є її мати, з'являлася в рекламі Dolce & Gabbana. Пізніше цей же модний будинок запросив юну модель для участі в шоу. Зараз Діва є амбасадором аромату Dolce Shine

Обкладинка для Elle — уже друга для Діви. Вперше вона з'явилася на ній у жовтні минулого року.

Фото: Instagram/Deva Cassel

Діва — старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, 12 вересня їй виповниться 17 років. В акторів ще є дочка Леоні, якій цього року виповниться 11.

У квітні 2019 році в Діви з'явилася ще одна сестра, але вже зведена — від нового шлюбу її батька з моделлю Тіною Кунакі. Дівчинку назвали Амазонія.