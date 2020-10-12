Мамина копия. Дочь Моники Белуччи поделилась новыми кадрами с фотосесси

На прошлой неделе 16-летняя Дева Кассель, амбассадор модного дома Dolce & Gabbana, дебютировала на обложке французского Elle, а сегодня утром в сети появились еще несколько не опубликованных фотографий дочери Моники Белуччи и Венсана Касселя ии этой фотосессии.





Дева Кассель блестала в объективе фотографа Йонаса Бреснана, держалась при этом весьма уверенно, словно в ее рабочей биографии уже не одна такая съемка. Прическу дочери легендарных актеров создал звездный стилист Джон Нолле, а make up — визажист Sisley Англома.





