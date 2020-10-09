Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала лицом модного журнала

Поклонники итальянской актрисы уже отметили невероятное сходство Девы Кассель с ее звездной мамой

Старшая дочь Моники Билуччи и Венсана Касселя, 16-летняя Дева Кассель, дебютировала на обложке глянца. Юный отпрыск знаменитой пары стала звездой французского Elle.

На фото Дева Кассель позирует фотографам в образе от итальянского модного дома Dolce & Gabbana, лицом которого девушка является уже больше года. В начале 2020 года Дева Кассель стала амбассадором нового аромата бренда, а позже приняла участие в съемках журнальной кампании, которая еще не опубликована.

Моника Беллуччи опубликовала у себя в Instagram напутствие дочери^

"Давным-давно... ты была маленькой девочкой. Время летит так быстро! Пусть жизнь бережет тебя, любовь моя",— написала Моника Белуччи.

Тридцать лет назад Моника Белуччи также была лицом модного издания Elle, правда актрисе, на момент съемки, было 23 года, следовательно, можно подчеркнуть, что Дева дебютировала намного раньше звездной мамы.





