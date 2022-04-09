Дочь Хайди Клум кардинально сменила имидж (фото)

Девушка активно строит модельную карьеру.

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17-летняя Лени Клум, дочь немецкой супермодели Хайди Клум, кардинально изменила свой имидж. Об этом пишет Yahoo.

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Начинающая модель дебютировала в Каннах с новым цветом волос. Лени теперь обладательница темно-каштанового оттенка волос.

[ + – ] Лени Клум в Каннах

На красную дорожку она вышла в ярко-зеленом костюме с микрошортами, подчеркнувшими длинные стройные ноги девушки. Под костюмом Лени была белая рубашка, а на ногах массивные черные ботинки.

Отметим, что звездной матери 17-летней Лени в этот вечер не было. Все внимание камер было приковано к новому имиджу девушки.

[ + – ] Лени Клум со своей звездной мамой Хайди Клум

Лени пошла по стопам своей звездной матери, поэтому пробует себя в роли модели. Девушка уже участвовала в берлинской Неделе моды, снималась для рекламных кампейнов известных брендов и украшала обложки мировых глянцев.

Первое предложение о сотрудничестве Лени получила еще в 12 лет от любимого бренда Brandy Melville, однако тогда Хайди Клум не позволила дочери ступать на эту тропу, считая, что она еще слишком молода.

Напомним, молодые модели Лени Клум и Дева Кассель, дочь Моники Белуччи, стали звездами показа Dolce & Gabbana в Венеции.

Также Фокус писал о фотосессии для новой коллекции бренда Ким Кардашьян, в котором снялась в частности 48-летняя Хайди Клум.