17-летняя дочь Хайди Клум приняла участие в берлинской Неделе моды

Юная Лени продолжает покорять модную индустрию

Лени, дочь 48-летней супермодели Хайди Клум продолжает покорять мир моды. Юная модель вышла на подиум на Неделе моды в Берлине. Об этом Хайди сообщила в своем Instagram.

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В декабре прошлого года Лени снялась для обложки Vogue Germany, потом появилась в нескольких фотосессиях для модных журналов. В январе 2021 года она впервые вышла на подиум.

Фото: Instagram heidiklum Фото: Instagram heidiklum

Но первый серьезный показ состоялся в Венеции. Там 17-летняя Лени Олуми Клум. появилась в дефиле Dolce & Gabbana. А теперь дочь супермодели Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел популярный немецкий ретейлер About You.

Впрочем, в этот вечер Лени была не только моделью — она дебютировала и как дизайнер, ведь на подиуме девушка представила свою первую модную коллаборацию с About You. В продажу вещи поступят в середине октября.

"Не могу дождаться, когда увижу вас в вещах из моей коллекции", — написала девушка.

Лени – дочь Хайди Клум и итальянского миллионера Флавио Бриаторе. Он — успешный менеджер "Формулы-1", трижды приводивший возглавляемую команду к Кубку Конструкторов и четырежды — к чемпионскому титулу. Бывший руководитель отделения "Рено" в Формуле-1. Примечательно, но свою дочь он никогда не видел. Вскоре после рождения Лени ее удочерил певец Сил, за которым в тот момент была замужем Хайди.

[ + – ] Лени Клум с матерью Фото: Instagram heidiklum [ + – ] Лени Клум и Том Каулитц Фото: Instagram heidiklum

Лени уже подписала контракт с модельным агентством CAA Fashion. Примечательно, но с ним работают такие звезды, как Мэй Маск, мать Илона Маска, дочь Мадонны Лурдес Леон, модель с витилиго Винни Харлоу, а также сама Клаудия Шиффер.

Сама Лени говорит, что ей очень нравится быть моделью. "Круто быть моделью, потому что в большинстве других сфер мне пришлось бы подавлять свой сумасшедший характер, чтобы произвести впечатление "профессионала". А как модель я могу просто быть той, кто я есть", — рассказывала она в интервью.

К слову, с новым мужем своей матери, Томом Каулитцем, Лени очень дружна. Они даже сделали одинаковые татуировки: три точки на пальце.