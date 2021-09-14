17-річна дочка Гайді Клум взяла участь у берлінському Тижні моди

Юна Лені продовжує підкорювати модну індустрію

Лені, дочка 48-річної супермоделі Гайді Клум, продовжує підкорювати світ моди. Юна модель вийшла на подіум на Тижні моди в Берліні. Про це Гайді повідомила в своєму Instagram.

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У грудні минулого року Лені знялася для обкладинки Vogue Germany, потім з'явилася в декількох фотосесіях для модних журналів. У січні 2021 року вона вперше вийшла на подіум.

Фото: Instagram heidiklum Фото: Instagram heidiklum

Але перший серйозний показ відбувся у Венеції. Там 17-річна Лені Олумі Клум з'явилася в дефіле Dolce & Gabbana. А тепер дочка супермоделі Клум вийшла на подіум у Берліні в межах Тижня моди, яку провів популярний німецький ритейлер About You.

Втім, цього вечора Лені була не тільки моделлю — вона дебютувала і як дизайнерка, адже на подіумі дівчина представила свою першу модну колаборацію з About You. У продаж речі надійдуть у середині жовтня.

"Не можу дочекатися, коли побачу вас у речах з моєї колекції", — написала дівчина.

Лені — дочка Гайді Клум та італійського мільйонера Флавіо Бріаторе. Він — успішний менеджер "Формули-1", тричі приводив очолювану команду до Кубка Конструкторів і чотири рази — до чемпіонського титулу, колишній керівник відділення "Рено" у Формулі-1. Примітно, але свою дочку він ніколи не бачив. Незабаром після народження Лені її удочерив співак Сіл, за яким у той момент була заміжня Гайді.

[ + – ] Лені Клум іЛені Клумз матір'ю Фото: Instagram heidiklum [ + – ] Лені Клум і Том Каулітц Фото: Instagram heidiklum

Лені вже підписала контракт з модельним агентством CAA Fashion. Примітно, але з ним працюють такі зірки, як Мей Маск, мати Ілона Маска, дочка Мадонни Лурдес Леон, модель із вітіліго Вінні Гарлоу, а також сама Клаудія Шиффер.

Сама Лені каже, що їй дуже подобається бути моделлю. "Круто бути моделлю, тому що в більшості інших сфер мені довелося б пригнічувати свій божевільний характер, щоб справити враження "професіонала". А як модель я можу просто бути тією, хто я є", — розповідала вона в інтерв'ю.

До слова, з новим чоловіком своєї матері, Томом Каулітцем, Лені дуже дружить. Вони навіть зробили однакові татуювання: три крапки на пальці.