Хайди Клум примерила платье с экстремальным декольте (фото)

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Немецкая супермодель Хайди Клум вышла в свет в довольно откровенном платье с экстремальным декольте. Об этом пишет Page Six.

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49-летняя знаменитость посетила премьеру фильма "Мир Юрского периода: Доминион" в Лос-Анджелесе вместе со своей дочерью Лени, которая из юных лет пошла по стопам матери и пробует себя в модельном бизнесе.

Модель мирового уровня продемонстрировала Голливуду и своим подписчикам в Instagram длинное приталенное платье The Blinds с глубоким декольте и имитирующим шипы принтом. Отмечается, что черно-белый наряд стоит около 4,5 тысячи долларов.

Волосы знаменитости были распущены, а на лице был легкий вечерний макияж.

[ + – ] Хайди Клум в Голливуде

Тем временем начинающая модель Лени выбрала для выхода черные брюки и корсет. Волосы 17-летней девушки были распущены.

Дочь Хайди Клум уже приняла участие в берлинской Неделе моды, снималась для рекламных кампейнов известных мировых брендов и домов моды, и украшала обложки влиятельных глянцев.

Напомним, дочь-подросток Хайди Клум, 17-летняя Лени решила кардинально изменить свой имидж и перекрасила волосы в более темный цвет, чтобы ее меньше сравнивали со звездной мамой.

Также Фокус писал о другом не менее потрясающем образе 49-летней Хайди Клум. Супермодель вышла на публику в пайетках с ног до головы.