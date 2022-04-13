Знаменитость вышла в свет в пайетках с ног до головы.

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Немецкая супермодель Хайди Клум накануне посетила церемонию награждения детской премией Nickelodeon Kids Choice Awards. Снимками и видео с мероприятия она поделилась в своих соцсетях.

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[ + – ] Хайди Клум вышла в свет в невероятно блестящем образе

48-летняя звезда вышла в свет в платье ChristianCowan с невероятно блестящими пайетками. На Хайди Клум, помимо платья с глубоким разрезом на ноге и полностью обнаженной рукой, были облегающие леггинсы такой же темно-фиолетовой расцветки.

Знаменитость была окутана в блестящие пайетки с ног до головы. Волосы супермодели были распущены, а на лице визажисты сделали ей легкий макияж.

[ + – ] Хайди Клум продемонстрировала невероятно блестящий образ от ChristianCowan

На мероприятии также присутствовала колумбийская актриса и модель София Вергара.

Напомним, 17-летняя дочь немецкой супермодели Хайди Клум Лени, которая пошла по стопам матери в модельной карьере, кардинально сменила имидж и стала брюнеткой.

Ранее Фокус писал о том, что Хайди Клум застраховала свои ноги более чем на два миллиона долларов. Однако одну ногу Клум оценили дороже другой.