Хайди Клум застраховала свои ноги более чем на 2 миллиона долларов

Одну ногу модели оценили дороже другой.

48-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум пришла на известное ток-шоу Эллен Дедженерес и рассказала, насколько застрахованы ее длинные знаменитые ноги. Сумма договора на страхование в 2017 году составила 2,2 миллиона долларов. Однако одна нога супермодели оказалась дороже другой (одна – 1 млн долларов, другая – 1,2 млн долларов).

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[ + – ] Хайди Клум на шоу Эллен Дедженерес

Как оказалось, на ноге "подешевле" есть шрам, из-за чего цены в страховом агентстве на две ноги модели установили по-разному.

"В детстве я упала на стекло и у меня остался большой шрам", – призналась Хайди. Однако никто не видел и не увидит этот шрам, ведь знаменитость постоянно прячет его за автозагаром.

Появилась Хайди Клум на публике в нежно-розовом латексном мини-платье с глубоким декольте и прозрачных туфлях на каблуках.

[ + – ] Ноги супермодели Хайди Клум застрахованы на разные суммы.

Ранее Фокус писал о ярком образе Хайди Клум в желтом откровенном платье с разрезом на спине и бедре, которое носится без нижнего белья.

Напомним, Меган Маркл пришла на шоу Эллен Дедженерес в дизайнерской блузке за 1600 долларов на фоне слухов о ссоре с Опрой Уинфри.