Гайді Клум застрахувала свої ноги на понад 2 мільйони доларів

Одну ногу моделі оцінили дорожче за другу.

48-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум прийшла на відоме токшоу Еллен Дедженерес та розповіла, на скільки застраховані її довгі знамениті ноги. Сума договору на страхування у 2017 році становила 2,2 мільйони доларів. Проте одна нога супермоделі виявилася дорожчою за іншу (одна — 1 млн доларів, інша — 1, 2 млн доларів).

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[ + – ] Гайді Клум на шоу Еллен Дедженерес

Як виявилося, на "дешевшій" нозі є шрам, через що ціни в страховому агентстві на дві ноги встановили по-різному.

"У дитинстві я впала на скло і в мене залишився великий шрам", — зізналася Гайді. Проте ніхто не бачив і не побачить цього шраму, адже знаменитість постійно ховає його за автозасмагою.

З'явилася Гайді Клум на публіці в ніжно-рожевій латексній мінісукні з глибоким декольте та прозорих туфлях на каблуках.

[ + – ] Ноги Гайді Клум застраховані на різні суми.

Раніше Фокус писав про яскравий образ Гайді Клум у жовтій відвертій сукні з розрізом на спині та бедрі, яка носиться без спідньої білизни.

Нагадаємо, Меган Маркл прийшла на шоу Еллен Дедженерес у дизайнерській блузці за 1600 доларів на фоні чуток про сварку з Опрою Вінфрі.