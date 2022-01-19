Гайді Клум застрахувала свої ноги на понад 2 мільйони доларів
Одну ногу моделі оцінили дорожче за другу.
48-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум прийшла на відоме токшоу Еллен Дедженерес та розповіла, на скільки застраховані її довгі знамениті ноги. Сума договору на страхування у 2017 році становила 2,2 мільйони доларів. Проте одна нога супермоделі виявилася дорожчою за іншу (одна — 1 млн доларів, інша — 1, 2 млн доларів).
Як виявилося, на "дешевшій" нозі є шрам, через що ціни в страховому агентстві на дві ноги встановили по-різному.
"У дитинстві я впала на скло і в мене залишився великий шрам", — зізналася Гайді. Проте ніхто не бачив і не побачить цього шраму, адже знаменитість постійно ховає його за автозасмагою.
З'явилася Гайді Клум на публіці в ніжно-рожевій латексній мінісукні з глибоким декольте та прозорих туфлях на каблуках.
Раніше Фокус писав про яскравий образ Гайді Клум у жовтій відвертій сукні з розрізом на спині та бедрі, яка носиться без спідньої білизни.
Нагадаємо, Меган Маркл прийшла на шоу Еллен Дедженерес у дизайнерській блузці за 1600 доларів на фоні чуток про сварку з Опрою Вінфрі.