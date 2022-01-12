Гайді Клум продемонструвала відверту сукню з відкритою спиною та бедром (фото)

У свої 48 років знаменитість показує ідеально підтягнуту фігуру.

48-річна німецька топмодель та акторка Гайді Клум поділилася у своєму Instagram з 8,9 млн підписників знімками, на яких позує в яскраво-жовтій сукні в підлогу від бренду Dundas з відкритою спиною та бедром. Сукня, яка тримається на шнурівках, носиться тільки на голе тіло, адже відкриває значну частину бедра. Доповнила свій сонячний образ модель прозорими босоніжками. Волосся Гайді Клум на світлинах розпущене.

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[ + – ] Гайді Клум у яскраво-жовтій сукні.

Зазначимо, що в Гайді Клум закриті коментарі до її постів у соцмережі Instagram. Проте менше ніж за добу залишили лайк під дописом понад 100 тисяч фоловерів зірки.

Раніше Гайді Клум ділилася знімками топлес у соцмережах. Під час відпочинку зі своїм чоловіком, гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцом на острові Міконос знаменитість демонструвала відверті фото на березі Егейського моря.

Нагадаємо, 17-річна донька німецької топмоделі Лені Клум пішла стопами матері і підкорює фешн-індустрію. Зокрема, юна модель стала учасницею Берлінського тижня моди, знімається для обкладинок авторитетних глянців та співпрацює з відомими брендами.