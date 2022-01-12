Хайди Клум продемонстрировала откровенное платье с открытой спиной и бедром (фото)

В свои 48 лет знаменитость показывает идеально подтянутую фигуру.

48-летняя немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум поделилась в своем Instagram с 8,9 млн подписчиков снимками, на которых позирует в ярко-желтом платье в пол от бренда Dundas с открытой спиной и бедром. Платье, которое держится на шнуровках, носится только на голое тело, открывая значительную часть бедра. Дополнила модель свой солнечный образ прозрачными туфлями-лодочками. Волосы Хайди Клум на фотографиях распущены.

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[ + – ] Хайди Клум в ярко-желтом платье.

Отметим, что в Хайди Клум закрыты комментарии к постам в соцсети Instagram. Однако менее чем за сутки оставили лайк под постом более 100 тысяч фолловеров звезды.

Ранее Хайди Клум делилась снимками топлес в соцсетях. Во время отдыха со своим мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулицом на острове Миконос знаменитость демонстрировала откровенные фото на берегу Эгейского моря.

Напомним, 17-летняя дочь немецкой топ-модели Лени Клум пошла по стопам матери и покоряет фэшн-индустрию. В частности, юная модель стала участницей Берлинской недели моды, снимается для обложек авторитетных глянцев и сотрудничает с известными брендами.