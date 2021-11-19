Хайди Клум опубликовала фото топлес в своем Instagram (фото)

Это уже не первые откровенные снимки актрисы и топ-модели, которыми она делится со своими подписчиками.

48-летняя немецкая актриса, телеведущая и топ-модель Хайди Клум снова порадовала свою аудиторию горячими снимками. На них звезда позирует топлес у окна в отеле. В настоящее время Хайди со своим мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, отдыхает на острове Миконос.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Актриса на личном примере доказывает, что и в ее возрасте можно выглядеть не менее эффектно, чем в 25, и не бояться показывать свою красоту всему свету.

[ + – ] Хайди Клум на отдыхе с мужем

Несколько дней назад звезда также поделилась откровенным фото с берегов Эгейского моря.

[ + – ] Пост в Instagram Хайди Клум

"Восход солнца, Миконос, это очень красиво", — написала Хайди, которая закрыла руками лицо, позируя для снимка. Звезда выключила комментарии к своему посту в Instagram, но это не остановило тысячи ее поклонников, которые поспешили лайкнуть фото.

Напомним, в августе звездные супруги Хайди Клум и Том Каулитц в честь годовщины своего брака отправились на остров Капри. Такой выбор локации отдыха был неспроста, ведь именно здесь в 2019 году они поженились на борту яхты Christina O.

Ранее мы сообщали, что дочь Хайди Клум стала участницей берлинской Недели моды. 17-летняя Лени, судя по всему, решила покорять мировую индустрию моды.