Годовщина свадьбы: Хайди Клум и Том Каулитц отправились на остров Капри

Именно здесь, на борту яхты Christina O, два года назад сочетались браком немецкая топ-модель и гитарист группы Tokio Hotel

Похоже, Италия в 2021 году бьет все рекорды по посещаемости звездами. Вслед за Клуни, семейство Бэкхем и Дженнифер Лопес, на Капри прибыли супермодель Хайди Клум и ее супруг Том Каулитц. Пара решила отметить здесь годовщину свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.

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Компанию им также составили брат-близнец Тома Билл и четверо детей супермодели — 17-летняя Лени, 15-летний Генри, 14-летний Йохан и 11-летняя Лу.

[ + – ] Том и Билл Каулитцы, Хайди Клум с дочерью Лени [ + – ] Хайди Клум с дочерью Лени

На минувших выходных Хайди, Том, Билл и Лени побывали на ежегодном благотворительном гала-ужине UNICEF x Luisaviaroma на Капри, а потом решили еще немного задержаться. Именно здесь два года назад Хайди и Том сыграли пышную свадьбу, поэтому и годовщину они решили отметить на итальянском побережье.

Напомним, свадьба Хайди и Тома прошла на борту шикарной винтажной яхты Christina O, которая ранее принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Онассису.

[ + – ] Свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца в 2019 году

До этого пара получила свидетельство о браке в суде Беверли-Хиллз, однако торжество перенесли к итальянскому побережью.

Хайди уже показала несколько архивных снимков со свадьбы и поздравила мужа с годовщиной, признавшись ему в любви.

На острове семья Клум-Каулитц проводит весьма активно: они плавают вдоль побережья, гуляют по городу и делают снимки для Instagram. Интересно, но хоть большинство фото на странице Хайди авторства ее мужа, его собственный аккаунт пуст.

[ + – ] Все фото: Фото: Instagram heidiklum

Хайди и Том начали встречаться еще в 2018 году и вскоре объявили о помолвке. В своих интервью пара всегда отмечала, что 16-летнюю разницу в возрасте они не замечают.

Для модели этот брак стал третьим, а для ее партнера — вторым.

У Клум есть четверо детей от предыдущих отношений: старшая дочь Лени от бизнесмена Флавио Бриаторе, а также двое сыновей и дочь от певца Сила.

Бриаторе является лишь биологическим отцом Лени и никогда не принимал участия в ее воспитании. В годы брака с Хайди Сил удочерил девочку.

Том Каулитц, гитарист культовой группы Tokio Hotel, был женат на модели Риа Зоммерфельд.