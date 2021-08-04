Річниця весілля: Гайді Клум і Том Каулітц вирушили на острів Капрі

Саме тут, на борту яхти Christina O, два роки тому одружилися німецька топ-модель і гітарист групи Tokio Hotel

Схоже, Італія в 2021 році б'є всі рекорди за відвідуваністю зірками. Слідом за Клуні, сімейством Бекхем і Дженніфер Лопес, на Капрі прибули супермодель Гайді Клум і її чоловік Том Каулітц. Пара вирішила відзначити тут річницю весілля. Про це пише Daily Mail.

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Компанію їм також склали брат-близнюк Тома Білл і четверо дітей супермоделі — 17-річна Лені, 15-річний Генрі, 14-річний Йохан і 11-річна Лу.

[ + – ] Том і Білл Каулітц, Гайді Клум із дочкою Лені [ + – ] Гайді Клум із дочкою Лені

На минулих вихідних Гайді, Том, Білл і Лені побували на щорічному благодійному гала-вечері UNICEF x Luisaviaroma на Капрі, а потім вирішили ще трохи затриматися. Саме тут два роки тому Гайді та Том зіграли пишне весілля, тому й річницю вони вирішили відзначити на італійському узбережжі.

Нагадаємо, весілля Гайді та Тома пройшло на борту розкішної вінтажної яхти Christina O, яка раніше належала грецькому мільярдеру Арістотелю Онассісу.

[ + – ] Весілля Гайді Клум і Тома Каулітца в 2019 році

До цього пара отримала свідоцтво про шлюб у суді Беверлі-Гіллз, проте торжество перенесли до італійського узбережжя.

Гайді вже показала кілька архівних знімків із весілля та привітала чоловіка з річницею, зізнавшись йому в коханні.

На острові сім'я Клум-Каулітц час проводить досить активно: вони плавають уздовж узбережжя, гуляють по місту та роблять знімки для Instagram. Цікаво, але хоч більшість фото на сторінці Хайді авторства її чоловіка, його власний акаунт порожній.

[ + – ] Всі фото: Фото: Instagram heidiklum

Гайді та Том почали зустрічатися ще в 2018 році та незабаром оголосили про заручини. У своїх інтерв'ю пара завжди відзначала, що 16-річну різницю у віці вони не помічають.

Для моделі цей шлюб став третім, а для її партнера — другим.

У Клум є четверо дітей від попередніх стосунків: старша дочка Лені від бізнесмена Флавіо Бріаторе, а також двоє синів і дочка від співака Сіла.

Бріаторе є лише біологічним батьком Лені та ніколи не брав участі в її вихованні. У роки шлюбу з Гайді Сіл удочерив дівчинку.

Том Каулітц, гітарист культової групи Tokio Hotel, був одружений із моделлю Ріа Зоммерфельд.