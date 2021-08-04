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Річниця весілля: Гайді Клум і Том Каулітц вирушили на острів Капрі

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Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля, Том Каулітц
Фото: Instagram heidiklum

Саме тут, на борту яхти Christina O, два роки тому одружилися німецька топ-модель і гітарист групи Tokio Hotel

Схоже, Італія в 2021 році б'є всі рекорди за відвідуваністю зірками. Слідом за Клуні, сімейством Бекхем і Дженніфер Лопес, на Капрі прибули супермодель Гайді Клум і її чоловік Том Каулітц. Пара вирішила відзначити тут річницю весілля. Про це пише Daily Mail.

Компанію їм також склали брат-близнюк Тома Білл і четверо дітей супермоделі — 17-річна Лені, 15-річний Генрі, 14-річний Йохан і 11-річна Лу.

Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля, Том Каулітц
Том і Білл Каулітц, Гайді Клум із дочкою Лені
Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля, том каулітц
Гайді Клум із дочкою Лені

На минулих вихідних Гайді, Том, Білл і Лені побували на щорічному благодійному гала-вечері UNICEF x Luisaviaroma на Капрі, а потім вирішили ще трохи затриматися. Саме тут два роки тому Гайді та Том зіграли пишне весілля, тому й річницю вони вирішили відзначити на італійському узбережжі.

Нагадаємо, весілля Гайді та Тома пройшло на борту розкішної вінтажної яхти Christina O, яка раніше належала грецькому мільярдеру Арістотелю Онассісу.

Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля, Том Каулітц
Весілля Гайді Клум і Тома Каулітца в 2019 році
Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля, Том Каулітц

До цього пара отримала свідоцтво про шлюб у суді Беверлі-Гіллз, проте торжество перенесли до італійського узбережжя.

Гайді вже показала кілька архівних знімків із весілля та привітала чоловіка з річницею, зізнавшись йому в коханні.

Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля
Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля

На острові сім'я Клум-Каулітц час проводить досить активно: вони плавають уздовж узбережжя, гуляють по місту та роблять знімки для Instagram. Цікаво, але хоч більшість фото на сторінці Хайді авторства її чоловіка, його власний акаунт порожній.

Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля
Всі фото: Фото: Instagram heidiklum
Гайді Клум, супермодель, капрі, річниця весілля

Гайді та Том почали зустрічатися ще в 2018 році та незабаром оголосили про заручини. У своїх інтерв'ю пара завжди відзначала, що 16-річну різницю у віці вони не помічають.

Для моделі цей шлюб став третім, а для її партнера — другим.

У Клум є четверо дітей від попередніх стосунків: старша дочка Лені від бізнесмена Флавіо Бріаторе, а також двоє синів і дочка від співака Сіла.

Бріаторе є лише біологічним батьком Лені та ніколи не брав участі в її вихованні. У роки шлюбу з Гайді Сіл удочерив дівчинку.

Том Каулітц, гітарист культової групи Tokio Hotel, був одружений із моделлю Ріа Зоммерфельд.