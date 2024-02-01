Хайди Клум назвала своего бывшего Флавио Бриаторе "очень старым" в откровенном интервью

50-летняя супермодель рассказала о своих отношениях в подкасте. И призналась, что очень счастлива со своим мужем Томом Каулитцем.

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Хайди Клум назвала своего бывшего Флавио Бриаторе "действительно старым" в очень откровенном интервью о своей личной жизни на этой неделе. Хайди дала интервью на подкасте Call Her Daddy. С менеджером "Формулы-1" она встречалась в 2003 году, когда ей было 30 лет, а Флавио – 53. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя супермодель, которая сейчас замужем за 34-летним музыкантом Томом Каулитцем, лирически отзывалась о миллионере, которому сейчас 73 года. От Флавио Бриаторе Хайди родила дочь Лени.

Хайди Клум и Флавио Бриаторе в 2003 году Фото: Getty Images

Хайди и Бриаторе начали встречаться в марте 2003 года, когда ей было 29, а ему 53, но они расстались, когда она была беременна его ребенком.

К тому времени, когда в мае 2004 года она родила дочь Лени, она встречалась с поп-звездой Силом, который позже стал приемным отцом Лени.

Обсуждая свои отношения и тип мужчин, который ее привлекает, Хайди заявила, что с этим у нее всегда было сложно.

"Посмотрите на мое прошлое. У меня нет типа. Я была с кем-то лысым, очень старым, длинноволосым и худым. Их личности также были очень и очень разными", — призналась модель.

Затем звезда рассказала о своей "бесконечной, горячей, дикой" сексуальной жизни с 34-летним мужем Томом Каулитцем, признавшись, что они долгие часы проводят в спальне.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем Фото: Instagram/heidiklum

"В конце концов, вам нужен кто-то, с кем вам будет комфортно. Тот, кто заставляет вас чувствовать себя прекрасно, видит вас и продолжает видеть", — призналась Хайди.

На вопрос, какой она была бы по шкале от 1 до 10, где 1 — "ханжа", а 10 — "полный урод". Хайди ответила "9".

"Я думаю, что женщине легче, чем мужчине, поэтому у мужчины столько выносливости, вот в чем дело. Потому что мужчины обычно не могут продержаться так долго. Или нужно перекачать много крови в определенное место, поэтому мне кажется, что некоторые не могут этого сделать", — сделала модель откровенное заявление.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем Фото: Getty Images

Хайди также рассказала, что самые дикие места, где она занималась сексом, были в частном самолете и на море.

Судья конкурса America's Got Talent также имеет привычку ходить топлесс в пределах своего роскошного особняка с шестью спальнями стоимостью 9,875 миллиона долларов, расположенного в эксклюзивном закрытом поселке Стоун-Ридж в районе Бель-Эйр.

Ее дочь Лени как-то призналась, что Хайди даже не смущали ее друзья, которые заходили в гости.

"Я помню, как ко мне приходили мои подруги, и мне было так неловко и страшно, потому что обычно в семьях моих друзей я никогда не вижу, чтобы мамы моих друзей загорали обнаженными в бассейне. Но я думаю, что это нормально. И мои друзья всегда отстранялись, но в нашей семье это всегда было нормальным", — рассказала Лени.

Хайди Клум с дочкой Лени Фото: Instagram heidiklum

Хайди Клум и ее третий муж Том Каулитц отпразднуют пятую годовщину свадьбы 22 февраля.

У Хайди также трое младших детей: сын Генри Гюнтер Адемола Дашту Самуэль, 18 лет; сын Йохан Райли Федор Тайво Самуэль, 17 лет; и дочь Лу Сулола Сэмюэл, 14 лет, от семилетнего брака с четырехкратным обладателем "Грэмми" Силом, с которым Хайди разошлась в 2012 году.

Напомним, ранее Хайди показала редкие фото своих детей.