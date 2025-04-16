Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк подтвердил свой развод с женой (видео)

45-летний украинский музыкант, вокалист, автор текстов группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк впервые подтвердил давно ходившие слухи о его разводе с Анной Копыловой.

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О своем нынешнем семейном статусе артист упомянул во время интервью с беларусским режиссером Николаем Халезиным на его YouTube-канале "Перетрем с Халезиным".

Николай угостил Андрея собственноручно сваренным борщом и побеседовал с давним другом, с которым впервые встретился в 2015-м, на разные темы.

Андрей Хлывнюк и Николай Халезин

В какой-то момент ведущий спросил у украинского артиста, который защищает страну в рядах ВСУ, что ему приходит в снах: военное или довоенное.

"Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне… Недавно мне снилась моя бабушка Лиза… Много есть снов-мечтаний. Часто мне снится, когда моя дочь еще совсем маленькая, и мы едем искать локацию для концерта живого по пляжам на юге. Сейчас это временно оккупированные территории. И мы там с палатками просто, я готовлю, и она счастлива от того, что папа нашел время побыть вместе. Это такие солнечные сны", – признался гость эфира.

Андрей и Анна поженились в 2010 году, и в этом браке у пары родились сын Иван и дочь Александра.

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова

Впервые о проблеме в их браке заговорили в 2020 году, когда супруги перестали появляться вместе, а в 2021-м стало известно, что пара разводится. Что стало причиной расставания, неизвестно, но инициатором развода, по информации СМИ, вероятнее всего стала Копылова.

Артист и его бывшая жена предпочитают держать личное при себе.

Ранее Фокус писал, что Хлывнюк резко высказался о "хороших русских" и русском языке в Украине. 2025 год он встретил на фронте.