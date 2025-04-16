Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк підтвердив своє розлучення з дружиною (відео)

45-річний український музикант, вокаліст, автор текстів гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк уперше підтвердив чутки про його розлучення з Ганною Копиловою, які давно ходили.

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Про свій нинішній сімейний статус артист згадав під час інтерв'ю з білоруським режисером Миколою Халєзіним на його YouTube-каналі "Перетремо з Халєзіним".

Микола пригостив Андрія власноруч звареним борщем і поспілкувався з давнім другом, з яким уперше зустрівся 2015-го, на різні теми.

Андрій Хливнюк і Микола Халезін

У якийсь момент ведучий запитав в українського артиста, який захищає країну в лавах ЗСУ, що йому сниться у снах: військове чи довоєнне.

"Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні... Нещодавно мені снилася моя бабуся Ліза... Багато є снів-мрій. Часто мені сниться, коли моя донька ще зовсім маленька, і ми їдемо шукати локацію для концерту живого пляжами на півдні. Зараз це тимчасово окуповані території. І ми там із наметами просто, я готую, і вона щаслива від того, що тато знайшов час побути разом. Це такі сонячні сни", — зізнався гість ефіру.

Андрій і Ганна одружилися 2010 року, і в цьому шлюбі в пари народилися син Іван і дочка Олександра.

Андрій Хливнюк та Ганна Копилова

Уперше про проблему в їхньому шлюбі заговорили 2020 року, коли подружжя перестало з'являтися разом, а 2021-го стало відомо, що пара розлучається. Що стало причиною розставання, невідомо, але ініціатором розлучення, за інформацією ЗМІ, найімовірніше стала Копилова.

Артист і його колишня дружина воліють тримати особисте при собі.

Раніше Фокус писав, що Хливнюк різко висловився про "хороших росіян" і російську мову в Україні. 2025 рік він зустрів на фронті.