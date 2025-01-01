Андрій Хливнюк зустрів Новий рік на фронті: де він зараз перебуває (відео)

Андрій Хливнюк від початку повномасштабного вторгнення долучився до оборони України. Він привітав українців із Новим роком і розповів, що цього дня він також відзначив свій день народження.

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Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, перебуваючи в зоні бойових дій, вийшов на зв'язок з українцями, щоб привітати зі святами. Також він розсекретив свій напрямок. Про це він написав у своєму Instagram.

Так, за словами артиста, зараз він перебуває на Херсонському напрямку.

Музикант привітав українців із Новим роком та особистим святом — 45-річчям, яке він святкував 31 грудня.

У своєму відеозверненні Хливнюк розповів про службу на Херсонщині.

"Друзі, всіх зі святами зимовими. У мене день народження. Привіт із прохолодної, але нормальної Херсонщини. І це — відео подяки всім, хто написав, полайкав і привітав із днем народження. На жаль, не всім я мав можливість відповісти. Дякую вам величезне за вашу увагу і за допомогу на фонд", — сказав співак.

Артист також акцентував на необхідності підтримки українських захисників, закликавши долучитися до збору коштів у його фонд для придбання FPV-дронів.

Попри святкову атмосферу, допомога армії залишається надзвичайно важливою для кожного.

"Збір на FPV для української армії триває. Приєднуйтесь, якщо є можливість така. Кращого вам року, ніж минулий", — додав він.

Нагадаємо, 12 листопада львівська блогерка та волонтерка Христина Жук повідомила, що українці зірвали виступ Юлії Навальної на IT-конференції в Португалії. Українські айтішники під час виступу росіянки увімкнули сирену повітряної тривоги в додатку на повну гучність.

Раніше, 21 жовтня, Юлія Навальна заявляла, що балотуватиметься в президенти РФ. Однак, за її словами, зараз вона повернутися додому не може через загрозу арешту, тому кандидатом у президенти вона стане не в найближчому майбутньому.