Андрей Хлывнюк встретил Новый год на фронте: где он сейчас находится (видео)

Андрей Хлывнюк с начала полномасштабного вторжения присоединился к обороне Украины. Он поздравил украинцев с Новым годом и рассказал, что в этот день он также отметил свой день рождения.

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Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, находясь в зоне боевых действий, вышел на связь с украинцами, чтобы поздравить с праздниками. Также он рассекретил свое направление. Об этом он написал в своем Instagram.

Так, по словам артиста, сейчас он находится на Херсонском направлении.

Музыкант поздравил украинцев с Новым годом и личным праздником — 45-летием, которое он праздновал 31 декабря.

В своем видеообращении Хлывнюк рассказал о службе на Херсонщине.

"Друзья, всех с праздниками зимними. У меня день рождения. Привет из прохладной, но нормальной Херсонщины. И это — видео благодарности всем, кто написал, полайкал и поздравил с днем рождения. К сожалению, не всем я имел возможность ответить. Спасибо вам огромное за ваше внимание и за помощь на фонд", — сказал певец.

Артист также акцентировал на необходимости поддержки украинских защитников, призвав присоединиться к сбору средств в его фонд для приобретения FPV-дронов.

Несмотря на праздничную атмосферу, помощь армии остается чрезвычайно важной для каждого.

"Сбор на FPV для украинской армии продолжается. Присоединяйтесь, если есть возможность такая. Лучшего вам года, чем прошлый", — добавил он.

Напомним, 12 ноября львовская блогер и волонтер Кристина Жук сообщила, что украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на IT-конференции в Португалии. Украинские айтишники во время выступления россиянки включили сирену воздушной тревоги в приложении на полную громкость.

Ранее, 21 октября, Юлия Навальная заявляла, что будет баллотироваться в президенты РФ. Однако, по ее словам, сейчас она вернуться домой не может из-за угрозы ареста, поэтому кандидатом в президенты она станет не в ближайшем будущем.