Гайді Клум назвала свого колишнього Флавіо Бріаторе "дуже старим" у відвертому інтерв'ю

50-річна супермодель розповіла про свої стосунки в подкасті. І зізналася, що дуже щаслива зі своїм чоловіком Томом Каулітцем.

Related video

Гайді Клум назвала свого колишнього Флавіо Бріаторе "справді старим" у дуже відвертому інтерв'ю про своє особисте життя цього тижня. Гайді дала інтерв'ю на подкасті Call Her Daddy. З менеджером "Формули-1" вона зустрічалася 2003 року, коли їй було 30 років, а Флавіо — 53. Про це пише Daily Mail.

50-річна супермодель, яка зараз одружена з 34-річним музикантом Томом Каулітцем, лірично відгукувалася про мільйонера, якому зараз 73 роки. Від Флавіо Бріаторе Гайді народила доньку Лені.

Гайді Клум і Флавіо Бріаторе у 2003 році Фото: Getty Images

Гайді і Бріаторе почали зустрічатися в березні 2003 року, коли їй було 29, а йому 53, але вони розлучилися, коли вона була вагітна його дитиною.

На той час, коли в травні 2004 року вона народила доньку Лені, вона зустрічалася з поп-зіркою Сілом, який пізніше став прийомним батьком Лені.

Обговорюючи свої стосунки і тип чоловіків, який її приваблює, Гайді заявила, що з цим у неї завжди було складно.

"Подивіться на моє минуле. У мене немає типу. Я була з кимось лисим, дуже старим, довговолосим і худим. Їхні особистості також були дуже і дуже різними", — зізналася модель.

Потім зірка розповіла про своє "нескінченне, гаряче, дике" сексуальне життя з 34-річним чоловіком Томом Каулітцем, зізнавшись, що вони довгі години проводять у спальні.

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем Фото: Instagram/heidiklum

"Зрештою, вам потрібен хтось, з ким вам буде комфортно. Той, хто змушує вас почуватися прекрасно, бачить вас і продовжує бачити", — зізналася Гайді.

На запитання, якою вона була б за шкалою від 1 до 10, де 1 — "ханжа", а 10 — "повний виродок". Гайді відповіла "9".

"Я думаю, що жінці легше, ніж чоловікові, тому в чоловіка стільки витривалості, ось у чому річ. Тому що чоловіки зазвичай не можуть протриматися так довго. Або потрібно перекачати багато крові в певне місце, тому мені здається, що деякі не можуть цього зробити", — зробила модель відверту заяву.

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем Фото: Getty Images

Гайді також розповіла, що найдикіші місця, де вона займалася сексом, були в приватному літаку і на морі.

Суддя конкурсу America's Got Talent також має звичку ходити топлес у межах свого розкішного особняка з шістьма спальнями вартістю 9,875 мільйона доларів, розташованого в ексклюзивному закритому селищі Стоун-Рідж у районі Бель-Ейр.

Її донька Лені якось зізналася, що Гайді навіть не бентежили її друзі, які заходили в гості.

"Я пам'ятаю, як до мене приходили мої подруги, і мені було так ніяково і страшно, тому що зазвичай у сім'ях моїх друзів я ніколи не бачу, щоб мами моїх друзів засмагали оголеними в басейні. Але я думаю, що це нормально. І мої друзі завжди відсторонювалися, але в нашій родині це завжди було нормальним", — розповіла Лені.

Гайді Клум із донькою Лені Фото: Instagram heidiklum

Гайді Клум та її третій чоловік Том Каулітц відсвяткують п'яту річницю весілля 22 лютого.

У Гайді також троє молодших дітей: син Генрі Гюнтер Адемола Дашту Самуель, 18 років; син Йохан Райлі Федір Тайво Самуель, 17 років; і донька Лу Сулола Семюел, 14 років, від семирічного шлюбу з чотириразовим володарем "Греммі" Сілом, з яким Гайді розійшлася 2012 року.

Нагадаємо, раніше Гайді показала рідкісні фото своїх дітей.