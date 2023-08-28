Роками не хотів про неї знати: як донька Гайді Клум почала спілкуватися зі своїм батьком Флавіо Бріаторе

Хоч зараз Лені та її батько-мільярдер разом проводять час, був час, коли він не хотів її знати.

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Останніми днями Лені Клум, старша дочка супермоделі Гайді Клум, насолоджувалася розкішним відпочинком на яхті свого батька-бізнесмена-мільярдера Флавіо Бріаторе, подорожуючи Францією та Італією. Однак ще до її народження успішний менеджер "Формули-1" відмовився від неї, тож Лені офіційно удочерив другий чоловік Клум — співак Сіл. Про стосунки Флавіо та Лені пише Daily Mail.

Відомо, що 19-річна Лені навіть запросила на яхту до свого 73-річного батька свого бойфренда Аріса Рачевскі.

Батько і дочка були сфотографовані, коли вони базікали і жартували, але їхні стосунки не завжди були такими міцними.

Шляхи Флавіо і Гайді розійшлися під час її вагітності, і незабаром після цього супермодель почала зустрічатися зі співаком Сілом, перш ніж народити свою першу дитину.

Гайді пов'язала себе узами шлюбу зі своїм тепер уже колишнім чоловіком Сілом 2005 року, і незабаром після цього він удочерив Лені. Гайді і Сіл розлучилися 2012 року. У них також народилися троє спільних дітей.

Флавіо чесно зізнався, що його дочку виховував Сіл, а він не брав у цьому жодної участі. Але тепер вони, схоже, відновили свій зв'язок.

Гайді Клум та італійський менеджер "Формули-1" Флавіо Бріаторе вперше оприлюднили свої стосунки в березні 2003 року.

Німецько-американська модель оголосила про свою вагітність лише через кілька місяців, у грудні 2003 року, але поки вона чекала на дитину, шляхи пари розійшлися.

Ще будучи вагітною, Гайді почала зустрічатися з музикантом Сілом, а потім у травні 2004 року в Нью-Йорку у неї народилася дочка Лені.

Пізніше Флавіо розповів, що відстань між ним і донькою була "нездоланною", оскільки він жив у Лондоні, а Гайді і Лені проживали в Лос-Анджелесі.

Гайді і Сіл одружилися 2005 року, а всього чотири роки потому Сіл удочерив Лені, коли їй було п'ять років, і дав їй своє прізвище Семюел.

Зараз Лені носить прізвище матері і в модельному бізнесі та на своїй сторінці в Instagram вона відома як Лені Олумі Клум.

Флавіо розповів італійській газеті Corriere Della Sera 2016 року, як усі вони "спокійно" погодилися з тим, що Силу має сенс усиновити Лені, щоб вона могла "вирости в сім'ї".

У 2012 році шляхи Гайді та Сіл розійшлися, а два роки тому офіційно розлучилися.

У пари троє спільних дітей — 12-річний Лу, 16-річний Генрі та 14-річний Йоган, і Сіл підтримує дуже близькі стосунки з Лені з моменту їхнього розставання.

2019 року Гайді Клум вийшла заміж втретє, за Тома Каулітца.

А Флавіо Брітаторе в численних інтерв'ю зізнавався, що не бачив свою доньку багато років і йому важко за нею сумувати.

Колишній менеджер команди Renault F1, у якого є син Натан від його колишньої дружини Елізабетти Грегорачі, додав: "Гайді, Сіл і я побудували приголомшливі стосунки. Важко сумувати за дитиною, яку ніколи не бачиш. Але я знаю, що Лені не покинута дитина. Лені — частина сім'ї Сіла, а Натан — частина моєї".

За його словами, він щодня розмовляв зі своєю дочкою по дві години телефоном, але цього "було недостатньо".

"Лені народилася, коли ми з Гайді вже розлучилися. Гайді жила в Лос-Анджелесі, а я був у Лондоні, відстань між нами була нездоланною. Раніше ми розмовляли телефоном по дві години на день, але цього було недостатньо. Їй потрібно було залишитися з мамою", — розповідав Флавіо.

Лені возз'єдналася зі своїм біологічним батьком у серпні 2018 року, для чого вона приїхала до Італії. Флавіо Бріаторе і Лені разом проводили час у готелі Cala di Volpe в Порто-Черво після багатьох років розлуки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як проводить літо Лені Клум.