Годами не хотел о ней знать: как дочь Хайди Клум начала общаться со своим отцом Флавио Бриаторе

Хоть сейчас Лени и ее отец-миллиардер вместе проводят время, было время, когда он не хотел ее знать.

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В последние дни Лени Клум, старшая дочь супермодели Хайди Клум, наслаждалась роскошным отдыхом на яхте своего отца-бизнесмена-миллиардера Флавио Бриаторе, путешествуя по Франции и Италии. Однако еще до ее рождения успешный менеджер "Формулы-1" отказался от нее, так что Лени официально удочерил второй муж Клум – певец Сил. Об отношениях Флавио и Лени пишет Daily Mail.

Известно, что 19-летняя Лени даже пригласила на яхту к своему 73-летнему отцу своего бойфренда Ариса Рачевски.

Отец и дочь были сфотографированы, когда они болтали и шутили, но их отношения не всегда были такими крепкими.

Пути Флавио и Хайди разошлись во время ее беременности, и вскоре после этого супермодель начала встречаться с певцом Силом, прежде чем родить своего первого ребенка.

Хайди связала себя узами брака со своим теперь уже бывшим мужем Силом в 2005 году, и вскоре после этого он удочерил Лени. Хайди и Сил расстались в 2012 году. У них также родились трое общих детей.

Флавио честно признался, что его дочь воспитывал Сил, а он не принимал в этом никакого участия. Но теперь они, похоже, восстановили свою связь.

Хайди Клум и итальянский менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе впервые обнародовали свои отношения в марте 2003 года.

Немецко-американская модель объявила о своей беременности всего несколько месяцев спустя, в декабре 2003 года, но пока она ждала ребенка, пути пары разошлись.

Еще будучи беременной, Хайди начала встречаться с музыкантом Силом, а затем в мае 2004 года в Нью-Йорке у нее родилась дочь Лени.

Позже Флавио рассказал, что расстояние между ним и дочерью было "непреодолимым", так как он жил в Лондоне, а Хайди и Лени проживали в Лос-Анджелесе.

Хайди и Сил поженились в 2005 году, а всего четыре года спустя Сил удочерил Лени, когда ей было пять лет, и дал ей свою фамилию Сэмюэл.

Сейчас Лени носит фамилию матери и в модельном бизнесе и на своей странице в Instagram она известна как Лени Олуми Клум.

Флавио рассказал итальянской газете Corriere Della Sera в 2016 году, как все они "спокойно" согласились с тем, что Силу имеет смысл усыновить Лени, чтобы она могла "вырасти в семье".

В 2012 году пути Хайди и Сил разошлись, а два года официально развелись.

У пары трое общих детей — 12-летний Лу, 16-летний Генри и 14-летний Йохан, и Сил поддерживает очень близкие отношения с Лени с момента их расставания.

В 2019 году Хайди Клум вышла замуж в третий раз, за Тома Каулитца.

А Флавио Бритаторе в многочисленных интервью признавался, что не видел свою дочь много лет и ему трудно по ней скучать.

Бывший менеджер команды Renault F1, у которого есть сын Натан от его бывшей жены Элизабетты Грегорачи, добавил: "Хайди, Сил и я построили потрясающие отношения. Трудно скучать по ребенку, которого никогда не видишь. Но я знаю, что Лени не брошенный ребенок. Лени — часть семьи Сила, а Натан — часть моей".

По его словам, он каждый день разговаривал со своей дочерью по два часа по телефону, но этого "было недостаточно".

"Лени родилась, когда мы с Хайди уже расстались. Хайди жила в Лос-Анджелесе, а я был в Лондоне, расстояние между нами было непреодолимым. Раньше мы разговаривали по телефону по два часа в день, но этого было недостаточно. Ей нужно было остаться с мамой", — рассказывал Флавио.

Лени воссоединилась со своим биологическим отцом в августе 2018 года, для чего она приехала в Италию. Флавио Бриаторе и Лени вместе проводили время в отеле Cala di Volpe в Порто-Черво после многих лет разлуки.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как проводит лето Лени Клум.