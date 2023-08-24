Дочь Хайди Клум проводит время на пляже в Италии с бойфрендом (фото)

В последнее время юная звезда регулярно радует поклонников снимками с отдыха.

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19-летняя модель Лени Клум, дочь немецкой супермодели Хайди Клум, была замечена в крошечном бикини на пляже. Девушка проводит время с возлюбленным Арисом Рачевским в пляжном клубе Twiga в Форте дей Марми, Италия. Об этом пишет PageSix.

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Лени продемонстрировала свою роскошную фигуру в коричневом бикини, которое состояло из треугольного верха и стринг. Свой образ юная звезда подиумов дополнила черными солнцезащитными очками.

Тем временем ее бойфренд надел для солнечного дня на пляже синие плавками и серебряную цепочка. Пара также завершила свои аутфиты белыми бейсболками. Пара вместе плескалась в воде, а затем их сфотографировали в обнимку на пляже.

Напомним, Лени является дочерью 50-летней немецкой супермодели Хайди Клум и 73-летнего итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, хотя ее бывший отчим, британский певец Сил, усыновил ее много лет назад.

Дебют Лени в модельной карьере состоялся в возрасте 16 лет, когда она вместе со своей звездной матерью украсила обложку Vogue Germany — издания из родной страны Хайди.

Ранее Фокус писал, что Лени Клум провела время с отцом на яхте, продемонстрировав стильное синие бикини с оранжевой окантовкой.