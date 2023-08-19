19-летняя дочь Хайди Клум продемонстрировала фигуру в модном бикини (фото)

Девушка наслаждается роскошным отдыхом на юге Франции.

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19-летняя модель Лени Клум продемонстрировала свою роскошную фигуру в стильном бикини. Дочь знаменитой модель была замечена на борту яхты своего отца Флавио Бриаторе на южном побережье Франции. Об этом пишет Daily Mail.

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Юная звезда проводила время, греясь на солнце и купаясь в воде. На Лени было крошечное сини-оранжевое бикини, состоящее из треугольного верха и плавок с завязками на бедрах.

Лени является дочерью 50-летней немецкой супермодели Хайди Клум и 73-летнего итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, хотя ее бывший отчим, британский певец Сил, усыновил ее много лет назад.

Клум взяла от своей звездной матери все самое лучшее и продемонстрировала свое подтянутое тело, резвясь на роскошной яхте со своими друзьями. Ее отец тоже был замечен на борту судна в голубых плавках и солнцезащитных очках.

Напомним, Лени дебютировала в качестве модели в возрасте 16 лет вместе со своей матерью на обложке Vogue Germany – издания из родной страны Хайди.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.