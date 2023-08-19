19-річна донька Гайді Клум продемонструвала фігуру в модному бікіні (фото)

Дівчина насолоджується розкішним відпочинком на півдні Франції.

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19-річна модель Лені Клум продемонструвала свою розкішну фігуру в стильному бікіні. Дочка знаменитої модель була помічена на борту яхти свого батька Флавіо Бріаторе на південному узбережжі Франції. Про це пише Daily Mail.

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Юна зірка проводила час, гріючись на сонці та купаючись у воді. На Лені було крихітне синьо-помаранчеве бікіні, що складалося з трикутного верху і плавок із зав'язками на стегнах.

Лені є дочкою 50-річної німецької супермоделі Гайді Клум і 73-річного італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, хоча її колишній вітчим, британський співак Сіл, всиновив її багато років тому.

Клум взяла від своєї зіркової матері все найкраще і продемонструвала своє підтягнуте тіло, граючись на розкішній яхті зі своїми друзями. Її батько теж був помічений на борту судна в блакитних плавках і сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо, Лені дебютувала як модель у віці 16 років разом зі своєю матір'ю на обкладинці Vogue Germany — видання з рідної країни Гайді.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені в модельному бізнесі.