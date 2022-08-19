Стало відомо, як Гайді Клум допомагає своїй доньці Лені у модельному бізнесі

Донька знаменитості пішла стопами своєї зіркової матері.

Напередодні стало відомо, як німецька топ-модель Гайді Клум допомагає своїй 17-річній доньці Лені у просуванні її модельної кар'єри. Про це пише Hollywood Life.

49-річна зірка подіумів намагається не втручатися в особисте та професійне життя своєї дитини.

"Я не даю їй занадто багато порад. Розумієте, у неї завжди є своя точка зору. Інколи вона показує мені свої фото і запитує, які кращі, але вибирає все одно те, що більше подобається саме їй", — зізналася Клум журналістам видання.

[ + – ] Гайді Клум та її донька Лені

Лені Клум активно будує модельну кар'єру та пішла стопами своєї зіркової матері. 17-річна дівчинка вже взяла участь у кількох Тижнях моди, зокрема Берлінському. Також Лені була учасницею показу кутюрної колекції Dolce & Gabbana у Венеції.

[ + – ] Лені Клум Фото: Getty Images

У грудні 2021 Гайді Клум разом зі своєю донькою з'явилася на обкладинці Vogue Germany. І аби дівчину не плутали із зірковою мамою, Лені нещодавно кардинально змінила свій імідж, перефарбувавши волосся у темніший колір.

[ + – ] Лені Клум

Донька німецької топ-моделі вже підписала контракт з модельним агентством CAA Fashion, з яким працюють такі зірки, як Мей Маск, мати Ілона Маска, дочка Мадонни Лурдес Леон, модель із вітіліго Вінні Гарлоу, а також сама Клаудія Шиффер.

Нагадаємо, донька Гайді Клум стала учасницею Берлінського тижня моди у вересні 2021.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу доньки Гайді Клум.