Стало известно, как Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе

Дочь знаменитости пошла по стопам своей звездной матери.

Накануне стало известно, как немецкая топ-модель Хайди Клум помогает своей 17-летней дочери Лени в продвижении ее модельной карьеры. Об этом пишет Hollywood Life.

49-летняя звезда подиумов пытается не вмешиваться в личную и профессиональную жизнь своего ребенка.

"Я не даю ей слишком много советов. Понимаете, у нее всегда есть своя точка зрения. Иногда она показывает мне свои фото и спрашивает, какие лучше, но выбирает все равно то, что больше нравится именно ей", — призналась Клум журналистам издания.

[ + – ] Хайди Клум и ее дочь Лени

Лени Клум активно строит модельную карьеру и пошла по стопам своей звездной матери. 17-летняя девочка уже приняла участие в нескольких Неделях моды, в том числе Берлинской. Также Лени была участником показа кутюрной коллекции Dolce & Gabbana в Венеции.

[ + – ] Лени Клум Фото: Getty Images

В декабре 2021 Хайди Клум вместе со своей дочерью появилась на обложке Vogue Germany. И чтобы девушку не путали со звездной мамой, Лени недавно кардинально изменила свой имидж, перекрасив волосы в более темный цвет.

[ + – ] Лени Клум

Дочь немецкой топ-модели уже подписала контракт с модельным агентством CAA Fashion, с которым работают такие звезды, как Мэй Маск, мать Илона Маска, дочь Мадонны Лурдес Леон, модель из витилиго Винни Харлоу, а также Клаудия Шиффер.

Напомним, дочь Хайди Клум стала участницей Берлинской недели моды в сентябре 2021.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа дочери Хайди Клум.