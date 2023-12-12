Гайді Клум помічена на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Зірка подіумів та музикант сходили за різдвяними покупками.

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50-річна німецька топмодель Гайді Клум провела час з чоловіком Томом Каулітцем, 34, коли вони ходили за покупками в The Grove в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та телеведуча була одягнена в пальто зі зміїної шкіри та широкі джинси. Гайді тримала свого 34-річного чоловіка за руку, демонструючи глянцевий яблучно-червоний манікюр. Свій образ Клум поєднала з чоботями на шпильці з леопардовим принтом.

Зі свого боку, Том, який є музикантом групи Tokio Hotel, був одягнений у чорний светр з довгими рукавами та чорні штани в рубчик. До образу коханий топмоделі додав сонцезахисні окуляри.

Пара, яка одружилася у 2019 році, зупинилася в Nordstrom і залишила місце з двома світлими паперовими пакетами.

Гайді Клум та Том Каулітц

Модель також носила злегка тоновані сонцезахисні окуляри-авіатори та додала до образу довгий золотий ланцюжок із круглим кулоном-медальйоном.

Пара, яка одружена понад чотири роки, наразі спільних дітей не має. Тим часом у Гайді підростають спадкоємці від попередніх союзів, зокрема, донька Лені йде стопами зіркової мами та будує карʼєру в модельній галузі.

Донька Гайді Клум Фото: leniklum

Нагадаємо, Гайді Клум показала кумедне фото зі своїми спадкоємцями.

Також Фокус писав про воззʼєднання Лені Клум з вітчимом Сілом на День примирення 2023.