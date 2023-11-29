Гайді Клум з донькою Лені знову знялися в рекламі спідньої білизни (фото)
Знаменитість зі своєю спадкоємицею, яка також будує карʼєру в модельній сфері, представили святкову колекцію Intimissimi.
50-річна німецька топмодель Гайді Клум знову знялася в рекламному кампейні спідньої білизни зі своєю донькою Лені, 19. Знімками та відео зірка подіумів ділиться в Instagram.
Зірковий дует представив нову святкову колекцію Intimissimi — через шість місяців після того, як вони дебютували як представники італійського бренду. Тоді Гайді звинуватили в монетизації материнства через відверту фотосесію з донькою.
Топмодель та її 19-річна донька позували в червоній білизні, демонструючи яскраві емоції на камеру. Вони тримали подарунки в руках, рекламуючи спідню білизну перед різдвяними святами.
Intimissimi — італійська марка одягу, заснована в 1996 році, яка спеціалізується на спідній білизні та піжамах.
19-річна Лені — спадкоємиця зірки подіумів та італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе. Втім, ще до народження дівчинки він відмовився від дитини. Лені вдочерив співак Сіл, який також одружився з Гайді Клум. Модель народила музиканту двох синів.
Тим часом Бріаторе через роки намагається налагодити стосунки з донькою. Влітку вони проводили разом час на яхті у Франції.
Нагадаємо, Лені Клум воззʼєдналася на День подяки зі своїм вітчимом Сілом.
Також Фокус писав про критику відвертої фотосесії Гайді Клум з донькою навесні 2023 року.