Гайді Клум приміряла жакет українського бренду (фото)
Знаменитість знялася для глянцю у стильному одязі, відмовившись від аксесуарів.
50-річна німецька топмодель Гайді Клум приміряла жакет українського бренду. Про це повідомили на сторінці Litkovska в Instagram.
"Найкраща ікона Хайді Клум у жакеті Litkovska Christobal для @numero_netherlands", — зазначили представники бренду.
На фото зірка подіумів та телеведуча постала в темному двобортному жакеті оверсайз зі збільшеними геометричними плечима. Волосся багатодітної мами було зібране в елегантну зачіску. Вона відмовилася від аксесуарів, акцентувавши увагу на жакеті та своїй посмішці.
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"Дуже пишаюся вами і вашою командою! Ви працювали над цим кожного дня", "так красиво", "супер!!" — реагують на новину прихильники українського бренду.
Українські бренди часто зʼявляються на зірках Європи та США. Наприклад, у капелюхах Руслана Багінського не раз виходили на публіку Періс Гілтон, Белла Хадід, Майлі Сайрус. А в пальті від LITKOVSKA відвідала Ліверпуль співачка Ріта Ора у травні 2023.
Нагадаємо, Гайді Клум з донькою Лені знялися в рекламному кампейні спідньої білизни.
Також Фокус писав про ставлення Гайді Клум до її 16-річної різниці у віці з чоловіком Томом Каулітцом.