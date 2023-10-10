Гайді Клум приміряла жакет українського бренду (фото)

Знаменитість знялася для глянцю у стильному одязі, відмовившись від аксесуарів.

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50-річна німецька топмодель Гайді Клум приміряла жакет українського бренду. Про це повідомили на сторінці Litkovska в Instagram.

"Найкраща ікона Хайді Клум у жакеті Litkovska Christobal для @numero_netherlands", — зазначили представники бренду.

На фото зірка подіумів та телеведуча постала в темному двобортному жакеті оверсайз зі збільшеними геометричними плечима. Волосся багатодітної мами було зібране в елегантну зачіску. Вона відмовилася від аксесуарів, акцентувавши увагу на жакеті та своїй посмішці.

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Гайді Клум

"Дуже пишаюся вами і вашою командою! Ви працювали над цим кожного дня", "так красиво", "супер!!" — реагують на новину прихильники українського бренду.

Гайді Клум

Українські бренди часто зʼявляються на зірках Європи та США. Наприклад, у капелюхах Руслана Багінського не раз виходили на публіку Періс Гілтон, Белла Хадід, Майлі Сайрус. А в пальті від LITKOVSKA відвідала Ліверпуль співачка Ріта Ора у травні 2023.

Нагадаємо, Гайді Клум з донькою Лені знялися в рекламному кампейні спідньої білизни.

Також Фокус писав про ставлення Гайді Клум до її 16-річної різниці у віці з чоловіком Томом Каулітцом.