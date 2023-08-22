Гайді Клум прокоментувала 16-річну різницю у віці з чоловіком
Том Каулітц та зірка подіумів одружені з 2019 року.
50-річна німецька топмодель Гайді Клум прокоментувала 16-річну різницю у віці між нею та чоловіком Томом Каулітцем. Своїми думками телеведуча ділиться в Instagram.
Багатодітна мама відповіла на запитання її фоловера.
"Тобі не здається, що ти у віці мами Тома, чи вік справді не має значення?" — запитав анонімний фанат.
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Клум пояснила своїм шанувальникам, що вік для пари — це всього лише цифра, яка ніяк не впливає на їхні стосунки.
"Чесно кажучи, я відчуваю це лише тоді, коли мені на це вказують", — лаконічно відповіла топмодель.
Ведуча "America’s Got Talent" рідко визнає різницю у віці з музикантом Tokio Hotel, хоча вона говорила про неї під час інтерв’ю InStyle у 2018 році.
"Останнім часом мені все частіше нагадують про мій вік", — сказала Клум, якій на той момент було 45 років. "Мій хлопець на багато років молодший за мене, і багато людей сумніваються в цьому та запитують про це".
Вона продовжила: "Це справді єдиний випадок, коли мені здається, що вік сунеться мені в обличчя, і я повинна відповісти за це".
Ще тоді Клум зізналася, що не замислюється про їхній вік, якщо цю тему не порушують інші.
Нагадаємо, Гайді Клум та Том Каулітц відпочивали в Італії з дітьми.
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