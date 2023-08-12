Гайді Клум відпочиває топлес з дітьми та чоловіком (фото)

Зіркову родину "зловили" папараці на острові Капрі.

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50-річну німецьку топ-модель Гайді Клум помітили топлес під час відпочинку з чоловіком Томом Каулітцом в Італії. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів та телеведуча оголила груди на пляжі, де були присутні її діти від попереднього союзу та чоловік Том Каулітц. Зіркова родина відпочивала на острові Капрі.

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Гайді була в чорному бікіні та з розпущеним волоссям. А музикант обрав для італійського відпочинку блакитні шорти та сонцезахисні окуляри.

Згодом родина насолоджувалася обідом на березі океану з матір’ю Гайді Клум.

Том Каулітц та німецька топ-модель одружилися у 2019 році. Це третій шлюб для зірки подіумів, яка виховує чотирьох дітей від попередніх союзів. Спільних спадкоємців у подружжя поки немає, хоча вони вже провокували чутки про вагітність моделі.

Нагадаємо, Гайді Клум у квітковому купальнику демонструвала фігуру під час відпустки в Італії.

Також Фокус писав про незвичний вибір вбрання Гайді Клум для відпочинку.