Чоловік розказав, коли взяти відпустку на 8 днів, щоб відпочивати пів місяця (фото)

Люди, які планують відпочити на Великдень у 2025 році, можуть витратити лише 8 днів щорічної відпустки, а фактично гуляти аж 16 днів. Блогер розказав, як це організувати.

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Британський блогер, якого звуть Чарлі, розповів своїм підписникам, як відпочивати пів місяця, правильно обравши 8 дні відпустки у 2025 році. Лайфхаком чоловік поділився на своїй сторінці у TikTok, зібравши тисячі переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Серед іншого Чарлі показав, як перетворити 29 днів щорічної відпустки на 64, просто вдало поєднавши її з вихідними та святковими днями. Втім, є заковика: цей трюк спрацює, якщо людина працює з понеділка по п'ятницю.

Коли брати відпустку в 2025 році

Люди, які планують відпочити на Великдень у 2025 році — між 13 і 27 квітня — можуть витратити лише 8 днів щорічної відпустки, а фактично гуляти 16 днів.

В іншому прикладі блогер радить брати відгули на Новий рік — 2 та 3 січня відповідно. Таким чином люди, які зайняті з понеділка по п'ятницю, отримають п'ять неробочих днів поспіль (враховуючи неробочі та вихідні дні до та після настання Нового року).

Люди можуть витратити лише 8 днів щорічної відпустки, а фактично гуляти аж 16 Фото: TikTok

Наостанок Чарлі розповідає про Різдво 2025 року. Це свято може здатися далеким для планування, але заздалегідь спланувавши свій графік, можна максимально ефективно використати обмежений для відпочинку час. Наприклад, взявши всього 7 днів відпустки, можна не приходити на роботу 16 днів.

За словами блогера, скориставшись цими порадами, в наступному році можна встигнути набагато більше, маючи достатньо вільного часу, аби кожні три місяці влаштовувати для себе тайм-аут.

Коли краще планувати відпустку на Різдво в 2025 році Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна аспірантка Міа Вестрап стала зіркою соціальних мереж після того, як вивела свою заощадливість на абсолютно новий рівень. Дівчина, яка навчається у Великобританії, упродовж року не дозволяла собі витрачати гроші на те, що не є критичною для виживання необхідністю.

А от досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).