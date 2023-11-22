Рада ухвалила нові правила надання відпусток: які зміни чекають на українців

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у разі призову працівника на військову службу під час мобілізації йому виплачується грошова компенсація.

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У середу, 22 листопада, Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на систематизацію процесу надання та використання різноманітних видів відпусток в Україні. За ухвалення законопроєкту № 8313 віддали свій голос 273 депутати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відпустка при народженні дитини

Відпустка для догляду за дитиною, відповідно до закону, встановлюється на певний період — не пізніше трьох місяців з моменту народження дитини. Якщо батько дитини не перебуває в офіційному шлюбі з матір'ю, така відпустка надається йому після отримання відповідного судового рішення. Відпустка по усиновленню дитини надається незалежно від віку самої дитини.

Відпустка без збереження зарплати

Відповідно до закону передбачено розширення загального максимального періоду надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших підстав з 15 до 30 календарних днів протягом року.

Призов працівника на військову службу

У разі призову працівника на військову службу під час мобілізації за призовом осіб з резервістів в особливий період йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки у строк до його звільнення на час військової служби від займаної посади.

Роботодавець може відмовити працівнику в наданні відпустки

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виконання робіт, виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Окрім цього, закон передбачає виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу з переліку осіб, за якими під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

Порядок та умови надання відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях регулюються трудовим і колективним договором.

Нагадаємо, що Верховна Рада 22 листопада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, поданий президентом Володимиром Зеленським.