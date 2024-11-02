Мужчина рассказал, когда взять отпуск на 8 дней, чтобы отдыхать полмесяца (фото)

Люди, которые планируют отдохнуть на Пасху в 2025 году, могут потратить только 8 дней ежегодного отпуска, а фактически гулять больше двух недель. Блогер рассказал, как это организовать.

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Британский блогер, которого зовут Чарли, рассказал своим подписчикам, как отдыхать полмесяца, правильно выбрав 8 дней отпуска в 2025 году. Лайфхаком мужчина поделился на своей странице в TikTok, собрав миллионы просмотров, лайков и других реакций.

Среди прочего Чарли показал, как превратить 29 дней ежегодного отпуска в 64, просто удачно совместив его с выходными и праздничными днями. Впрочем, есть загвоздка: этот трюк сработает, если человек работает с понедельника по пятницу.

Когда брать отпуск в 2025 году

Люди, которые планируют отдохнуть на Пасху в 2025 году — между 13 и 27 апреля — могут потратить лишь 8 дней ежегодного отпуска, а фактически гулять 16 дней.

В другом примере блогер советует брать отгулы на Новый год — 2 и 3 января соответственно. Таким образом люди, которые заняты с понедельника по пятницу, получат пять нерабочих дней подряд (учитывая выходные дни до и после наступления Нового года).

Люди могут потратить только 8 дней ежегодного отпуска, а фактически гулять аж 16 Фото: TikTok

Напоследок Чарли рассказывает о Рождестве 2025 года. Этот праздник может показаться далеким, но заранее спланировав свой график, можно максимально эффективно использовать ограниченное для отдыха время. Например, взяв всего 7 дней отпуска, можно не приходить на работу 16 дней.

По словам блогера, воспользовавшись этими советами, в следующем году можно успеть гораздо больше, имея достаточно свободного времени, чтобы каждые три месяца устраивать для себя тайм-аут.

Когда лучше планировать отпуск на Рождество в 2025 году Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя аспирантка Миа Вестрап стала звездой социальных сетей после того, как вывела свою бережливость на совершенно новый уровень. Девушка, которая учится в Великобритании, на протяжении года не позволяла себе тратить деньги на то, что не является критической для выживания необходимостью.

А вот опытная путешественница и блогер из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).