Хайди Клум отдыхает топлес с детьми и мужем (фото)

Звездную семью "поймали" папарацци на острове Капри.

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50-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум заметили топлес во время отдыха с мужем Томом Каулитцом в Италии. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов и телеведущая обнажила грудь на пляже, где присутствовали ее дети от предыдущих союзов и муж Том Каулитц. Звездная семья отдыхала на острове Капри.

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Хайди была в черном бикини и с распущенными волосами. А музыкант выбрал для итальянского отдыха голубые шорты и солнцезащитные очки.

Впоследствии семья наслаждалась обедом на берегу океана с матерью Хайди Клум.

Том Каулитц и немецкая топ-модель поженились в 2019 году. Это третий брак для звезды подиумов, которая воспитывает четырех детей от предыдущих союзов. Общих наследников у супругов пока нет, хотя они уже провоцировали слухи о беременности модели.

Напомним, Хайди Клум в цветочном купальнике демонстрировала фигуру во время отпуска в Италии.

Также Фокус писал о необычном выборе наряда Хайди Клум для отдыха.