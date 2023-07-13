Мона Лиза на груди: Хайди Клум удивила выбором наряда для отдыха (фото, видео)

Ансамбль из топа и мини-юбки от Jean Paul Gaultierе разделял голый живот супермодели, украшенный цепочками.

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50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум давно считается иконой стиля, но некоторые ее наряды в последнее время вызывают немало вопросов. Как например, топ и юбка, которые она надела на прогулку на яхте. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

На снимке звезда позирует в коротком топе от Jean Paul Gaultier с изображением Моны Лизы Леонардо да Винчи, от которого спускаются несколько цепочек к мини-юбке, продолжению ансамбля звезды. Образ она дополнила солнцезащитными очками и золотыми украшениями: кольцами и браслетами, в том числе на ноге.

В карусели, кроме фото, можно увидеть и записи, где Хайди наслаждается прогулкой на лодке, а также как ее муж Том Каулитц целует ее в голову в лифте после возвращения с шопинга.

В течение последнего месяца Клум отдыхала в Италии со своим супругом-музыкантом, показывая миллионам своих подписчиков кадры времяпрепровождения.

Пара также недавно побывала в Париже на Неделе моды, где Клум посетила показ Jean Paul Gaultier Haute Couture Fall/Winter 2023-2024, надев платье, сочетающее два наряда в одном: черное макси с короткими рукавами и голубое бикини.

В преддверии показа мод Клум поделилась фотографиями, на которых она и Каулитц пили вино на улице, а также показывали сервис в роскошном отеле, где они жили.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум показала своих мать и дочь на одном снимке.