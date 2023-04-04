Хайди Клум вышла в свет после скандала с фейковой беременностью (фото)

1 апреля 2023 звезда пошутила о своей беременности, используя накладной живот.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум вышла в свет после скандала с фейковой беременностью. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и телеведущая продемонстрировала свое чувство стиля, надев красочное приталенное платье, когда она прибыла на съемку шоу America's Got Talent в Пасадене.

Супермодель, недавно вызвавшая негативную реакцию, имитируя беременность на День смеха, присоединилась к другим судьям AGT, чтобы продолжить съемки 18-го сезона шоу.

Мать четырех вышла в свет, демонстрируя свою подтянутую фигуру в черном платье с длинными рукавами в желтые и красные полоски.

Звезда привлекла внимание к своим длинным ногам с двумя разрезами к бедрам с каждой стороны.

Хайди Клум обула черные сапоги на каблуке с тиснением под крокодила, которые достигали ее колен, чтобы совпадать с цветовой гаммой платья.

Звезда держала в правой руке большую черную сумку, чтобы поместить несколько вещей, которые пригодились ей во время напряженного дня съемок.

Она дополнила свой ансамбль маленькими блестящими серьгами со стразами. Модель надела пару солнцезащитных очков с красной оправой, чтобы создать стильный отблеск и защитить свои глаза от яркого калифорнийского солнца.

Хайди Клум Фото: Getty Images

Напомним, Хайди Клум продемонстрировала космическое платье.

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