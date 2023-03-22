Хайди Клум вышла в свет в космическом платье и с сумочкой-аквариумом

Особое внимание в образе Хайди привлек аксессуар – сумочка в виде аквариума.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила церемонию вручения наград Fashion Trust U.S. Awards в Лос-Анджелесе и покорила публику невероятно стильным нарядом.

На ковровой дорожке знаменитость блистала в ярком платье цвета металлик на одно плечо с выступающим поясом на талии и ассиметричной юбкой. Образ дополняли серебряные босоножки с завязками, а в руках модель держала причудливую сумочку, сделанную в виде золотой рыбки в аквариуме. В качестве аксессуаров она выбрала несколько колец. Ее золотисто-светлые локоны ниспадали каскадом на грудь, а челка была приподнята для дополнительного объема.

Кроме Хайди, не менее эффектно выглядела на церемонии и актриса Кейт Бекинсейл, которая является сверстницей Клум. Она позировала в прозрачном платье, украшенном серебряными нитями от Julien Macdonald, которое подчеркивало ее эффектную фигуру. Остроугольные плечи создавали футуристическую атмосферу, а бриллиантовое колье с изумрудным камнем дополняло и без того гламурный образ.

Кейт Бекинсейл в "голом" платье Фото: Getty

Fashion Trust U.S. — это некоммерческая организация, которая занимается "поиском, финансированием и развитием молодых дизайнерских талантов с целью помочь им превратить свой лейбл в процветающий глобальный бренд". Он был запущен еще в январе и побуждает перспективных дизайнеров подавать заявки на получение "финансовых грантов и наставничества, охватывающих бюджет, стратегию, цифровые технологии, мерчандайзинг и общую поддержку бизнеса".

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум снялась в очень смелых образах для апрельского выпуска Vogue Греция. Она позировала без нижнего белья и в жакете на голое тело.