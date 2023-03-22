Гайді Клум вийшла у світ в космічному платті та з сумочкою-акваріумом

Особливу увагу в образі Гайді привернув аксесуар – сумочка у вигляді акваріума.

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49-річна німецька супермодель, актриса та телеведуча Гайді Клум відвідала церемонію вручення нагород Fashion Trust US Awards у Лос-Анджелесі та підкорила публіку неймовірно стильним вбранням.

На килимовій доріжці знаменитість сяяла в яскравій сукні кольору металік на одне плече з виступаючим поясом на талії та асиметричною спідницею. Образ доповнювали срібні босоніжки із зав'язками, а в руках модель тримала химерну сумочку, зроблену у вигляді золотої рибки в акваріумі. Як аксесуари вона вибрала декілька каблучок. Її золотисто-світлі локони спадали каскадом на груди, а чубчик був піднятий для додаткового об'єму.

Окрім Гайді, не менш ефектний вигляд на церемонії мала й акторка Кейт Бекінсейл, яка є ровесницею Клум. Вона позувала в прозорій сукні, оздобленій срібними нитками від Julien Macdonald, яка підкреслювала її ефектну фігуру. Гострокутні плечі створювали футуристичну атмосферу, а діамантове кольє зі смарагдовим каменем доповнювало і без того гламурний образ.

Кейт Бекінсейл у "голій" сукні Фото: Getty

Fashion Trust US — це некомерційна організація, яка займається "пошуком, фінансуванням та розвитком молодих дизайнерських талантів з метою допомогти їм перетворити свій лейбл на процвітаючий глобальний бренд". Він був запущений ще в січні і спонукає перспективних дизайнерів подавати заявки на отримання "фінансових грантів та наставництва, що охоплюють бюджет, стратегію, цифрові технології, мерчандайзинг та загальну підтримку бізнесу".

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум знялася в сміливих образах для квітневого випуску Vogue Греція. Вона позувала без спідньої білизни та в жакеті на голе тіло.