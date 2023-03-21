49-річна Гайді Клум без бюстгальтера прикрасила обкладинку Vogue

Модель перебуває у чудовій формі, яку з радістю показує шанувальникам.

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Німецька супермодель, актриса та телеведуча Гайді Клум затребувана зараз не менше, ніж у роки своєї молодості, що продемонструвала її нова фотосесія для квітневого Vogue Greece на честь четвертої річниці журналу. Він так і називається – "Ювілейний випуск".

На обкладинці журналу Гайді позує в сукні Ferragamo з шовкової органзи з прозорим оздобленням і блискучими кристалами за 5500 доларів, що складалося з довгої спідниці і напівпрозорого верху, під яким чітко виднілось відсутність бюстгальтера.

Гайді Клум на обкладі Vogue Greece Фото: Instagram/heidiklum

Образ завершували туфлі на підборах з фіолетовими ремінцями. Зірка позує з практично непомітним макіяжем, а її волосся розчесане на прямий проділ і пригладжене.

На другому варіанті обкладинки зірка виглядає ще сміливіше в шортах і куртці світло-м'ятного кольору, накинутої на голе тіло.

Поспілкувавшись із журналістами, Гайді зазначила, що вітає те, як змінилося у суспільстві прийняття моделей різного типу, віку та зовнішності.

"Мені подобається, що тепер у модельному бізнесі більше різноманітності. Колись усі моделі виглядали однаково, мали однакове зростання, таке ж худорляве тіло, те ж волосся. Сьогодні представлено безліч різних типів. Особисто мені подобається, що у мене є робота моделі, поки я стаю старшою", – наголосила вона.

Клум зараз одружена з гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем, за якого вийшла у лютому 2019 року. Вона активно знімається, причому часто – разом зі своєю старшою дочкою Хелен, якою дуже пишається.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум знадобилося троє людей, щоб одягнути сукню на Billboard Women in Music 2023.